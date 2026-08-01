¡Gloriosos recuerdos! Messi y marca deportiva lanzan colección en honor a su carrera

Lionel Messi y su nueva colaboración con Adidas no sorprende a casi nadie, puesto que la marca y el futbolista llevan siendo muy buenos amigos desde hace ya dos décadas.
El dúo se unió por primera vez en 2006 y durante los últimos 20 años han colaborado en prácticamente todo, hasta el lanzamiento de los Handball Spezial “Black”, una nueva versión de los tenis creados por la marca alemana en 1979, con un valor de 100 euros (unos 3,000 lempiras).
Además, en la publicación de redes sociales, Messi está acompañado por ocho cuadros que conmemoran su carrera futbolística, siendo el primero un homenaje a sus más de 400 asistencias, un récord en la historia del fútbol.
Segundo cuadro: su grandeza también se mantiene vigente en la MLS, donde Messi suma dos premios MVPy un título desde su llegada al Inter Miami.
Tercer cuadro: con la camiseta de Argentina, el astro rosarino dejó una huella imborrable al superar los 115 goles y convertirse en el máximo goleador histórico de la selección.
Cuarto cuadro: la capacidad goleadora de Messi trasciende fronteras, superando los 900 tantos oficiales entre club (FC Barcelona, PSG e Inter Miami) y selección.
Quinto cuadro: su brillante trayectoria también está marcada por la excelencia individual, con ocho Balones de Oro que lo consolidan como el futbolista con más premios de este reconocimiento.
Sexto cuadro: el mayor sueño de Messi se hizo realidad en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo con Argentina, completando una carrera repleta de éxitos.
Séptimo cuadro: antes de conquistar el Mundial, Messi brilló en Europa con el FC Barcelona, club con el que ganó cuatro UEFA Champions League.
Octavo cuadro: su impacto en la máxima competición europea quedó reflejado en sus 67 premios al Jugador del Partido en la Champions League, otro récord para la carrera del argentino, finalizando una colección de cuadros que, por los momentos, no serán comercializados por la empresa de calzado alemán.