UEFA exige la renuncia de Infantino, presidente de la FIFA: "ha perdido nuestra confianza"

Después de que Gianni Infantino declinara la idea de vender un 20% de las acciones del Mundial a inversores privados, la UEFA elevó el tono en contra del actual presidente de la FIFA, asegurando que: "ha perdido su confianza y la de buena parte de la familia del fútbol", además de pedir su renuncia, según informó el medio Telegraph.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, la UEFA agradeció el rechazo casi unánime de la propuesta presentada por Infantino, pero exigió la identificación y rendición de cuentas de las personas involucradas.
"La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta".
"No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".
"Es acertado que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder".
"Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016, afirmó: Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA".
"Antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más".
"En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente y, con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol".
"Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero, que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA; para dar el impulso inicial que necesitan las bases y el fútbol en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo".
UEFA finalizó su comunicado con el siguiente mensaje: "Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".