Indignante: captan a hombre arrastrando a un perro con su vehículo en Choloma

Choloma, Cortés.- En las últimas horas ha circulado un video que evidencia a un hombre el cual amarró a un perro a su camioneta y lo arrastró por varios metros por las calles del municipio de Choloma, Cortés, generando repudio en los internautas. En el video se observa que una camioneta negra marca Jeep, con matrícula HBG8729, va marchando mientras lleva al canino arrastrado al ser encadenado desde el baúl.

El animal, con sus patas extendidas, no podía hacer movimiento alguno ante la fuerza con la que era jalado por el automotor. Mientras tanto, otro perro lo seguía y ladraba como si estuviera pidiendo auxilio. Al ver este acto de maltrato animal, un conductor de un carro Mazda color vino se acercó a la camioneta. Al detenerse, le hizo señas hacia el perro que iba detrás. En otro video, se aprecia que el conductor de la camioneta se baja del vehículo y toma con fuerza al perro, sujetándolo desde el cuello. Posteriormente, mete al animal a la cajuela sin verificar posibles lesiones que sufrió el canino, como si nada hubiera pasado. Esta acción ha sido fuertemente condenado por varios hondureños, quienes en redes sociales exigen que se haga justicia ante este maltrato. Hasta el momento, se desconoce si alguna autoridad requirió al agresor del perro.

Posibles sanciones