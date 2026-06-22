Hasta dos denuncias diarias recibe la AMDC por maltrato animal

Tegucigalpa, Honduras.- Entre una y dos denuncias por maltrato animal recibe diariamente la Unidad Canina de la Policía Municipal del Distrito Central, según informaron sus autoridades a EL HERALDO. De acuerdo con Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, la unidad fue creada para dar cumplimiento a la Ley de Protección y Bienestar Animal, atendiendo denuncias relacionadas con animales domésticos que son víctimas de maltrato dentro de viviendas. “Todos los días se reciben denuncias de mascotas. Se registran de una a dos denuncias diarias”, afirmó el funcionario.

Según informó, solo entre enero y junio del presente año, la Unidad Canina ha intervenido aproximadamente 50 casos de maltrato animal en coordinación con el Departamento Municipal de Justicia. Esperanza explicó que no todas las denuncias terminan con el decomiso de la mascota. Antes de tomar cualquier medida, un médico veterinario realiza una inspección para determinar las condiciones en las que se encuentra el animal. “Primero se hace la inspección, porque muchas veces la denuncia no amerita el decomiso del animal. Únicamente se hace cuando el animal se encuentra con daños que pueden ocasionarle la muerte”, detalló. Durante las inspecciones, las autoridades verifican que las mascotas no presenten signos de golpes, desnutrición, deshidratación o enfermedades graves y que cuenten con alimento y un espacio adecuado. Entre las situaciones más frecuentes detectadas figuran perros amarrados durante todo el día, expuestos al sol o la lluvia, sin agua ni alimentación suficiente, así como animales que requieren atención veterinaria urgente.