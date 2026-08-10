CN hará el Primer Congreso por la Seguridad Alimentaria para enfrentar la sequía en 75 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó este lunes de forma unánime una moción encaminada a organizar y desarrollar el Primer Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos en Honduras, una cumbre de emergencia que reunirá a las autoridades de los 75 municipios actualmente bajo alerta verde por los severos estragos de la sequía, así como a secretarías de Estado y organismos multilaterales.​ La iniciativa, impulsada por la presidencia del Poder Legislativo, busca construir una agenda legal y financiera de mediano y largo plazo que trascienda la asistencia coyuntural y permita dotar a las municipalidades de herramientas presupuestarias y técnicas para mitigar el impacto en las siembras de primera y postrera.​ El encuentro está programado para el próximo lunes a partir de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Congreso, donde se instalarán mesas de trabajo multisectoriales junto a jefes de bancada y comisiones ordinarias.​ "Tenemos que ver cómo desde el Congreso acompañamos a los alcaldes y al Poder Ejecutivo para establecer una política desde el Congreso para dar respaldo a toda la institucionalidad del país para los próximos tres años y medio", dijo Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​El titular de la cámara legislativa destacó las acciones iniciales emprendidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas para llevar asistencia alimentaria a los hogares afectados, aunque remarcó que la crisis requiere soluciones de infraestructura hídrica permanente. ​Entre las reformas que evaluarán figura la flexibilización temporal de las reglas de uso de las transferencias municipales para que los ediles puedan destinar fondos directamente a la atención de la emergencia. ​"El alcalde está con la gente de lunes a domingo 24/7 atendiendo la problemática y sabemos que este apoyo tiene que ser integral. No solo es entregar alimento, hay que ver cómo se construyen reservorios de agua, cómo se perforan nuevos pozos y proyectos de agua potable", explicó Zambrano.​ El presidente del Legislativo enfatizó que los jefes edilicios enfrentan limitaciones legales sobre el porcentaje de sus transferencias ordinarias que pueden ejecutar en situaciones de catástrofe, barrera burocrática que el Congreso pretende modificar a través de decretos especiales. ​De igual manera, el espacio de diálogo incluirá propuestas para equipar a las corporaciones municipales con maquinaria pesada especializada en la perforación de pozos de agua, replicando esquemas recientes de apoyo vial.