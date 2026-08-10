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Apenas 30 personas recibieron atención de la DNVT para renovar su permiso de conducir

La jornada dominical de la DNVT comenzó con baja afluencia, pese a que busca facilitar el trámite a quienes no pueden acudir durante la semana

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 14:42
Apenas 30 personas recibieron atención de la DNVT para renovar su permiso de conducir

La DNVT habilitó la atención dominical para renovar permiso de conducir, donde solo 30 personas asistieron el domingo pasado

 Cortesía/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. –Apenas 30 personas fueron atendidas el pasado domingo por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) del Distrito Central, durante la jornada habilitada para que los ciudadanos puedan renovar su permiso o licencia de conducir los domingos.

El vocero de la DNVT, César Aguilar, señaló que esta cifra representa el 6 % de los 500 capitalinos que realizan el trámite de lunes a viernes.

“La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio a las personas que no pueden ir los días de semana; esperamos que lo hagan el fin de semana”, aseguró.

Vialidad y Transporte habilita los domingos para renovar licencias de conducir

Indicó que el servicio estará disponible de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, en Residencial Santa Cruz de Tegucigalpa.

Además, Aguilar recordó que los capitalinos pueden entrar a las redes sociales de la DNVT para verificar los requisitos y que no les falte ningún documento a la hora de solicitar la renovación del permiso.

Además, instó a que los conductores realicen este proceso para que tengan su permiso de conducir lo más pronto posible y así evitar infracciones según la Ley de Tránsito.

¿Cuáles son los requisitos para renovar su permiso de conducir?

Entre los requisitos, los ciudadanos deben presentar los exámenes médico-psicológicos para solicitar el permiso de conducir, así como el recibo de pago y una fotocopia. Además, deberán indicar la categoría que desean solicitar —tipo A, B, B1, B+E, C1, C, C+E, D1 o D— y si requieren el permiso por dos o cinco años.

¿Cómo solicitar o renovar la licencia de conducir en Honduras?

También deberán presentar el original del Documento Nacional de Identificación (DNI), una copia del recibo de servicio público o privado (internet residencial), así como el original y una fotocopia de la licencia vencida. Además, no deberán tener infracciones de tránsito pendientes de pago.

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Redacción web
Elena Martínez

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