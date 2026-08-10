Apenas 30 personas recibieron atención de la DNVT para renovar su permiso de conducir

Tegucigalpa, Honduras. –Apenas 30 personas fueron atendidas el pasado domingo por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) del Distrito Central, durante la jornada habilitada para que los ciudadanos puedan renovar su permiso o licencia de conducir los domingos.
El vocero de la DNVT, César Aguilar, señaló que esta cifra representa el 6 % de los 500 capitalinos que realizan el trámite de lunes a viernes.
“La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio a las personas que no pueden ir los días de semana; esperamos que lo hagan el fin de semana”, aseguró.
Indicó que el servicio estará disponible de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, en Residencial Santa Cruz de Tegucigalpa.
Además, Aguilar recordó que los capitalinos pueden entrar a las redes sociales de la DNVT para verificar los requisitos y que no les falte ningún documento a la hora de solicitar la renovación del permiso.
Además, instó a que los conductores realicen este proceso para que tengan su permiso de conducir lo más pronto posible y así evitar infracciones según la Ley de Tránsito.
¿Cuáles son los requisitos para renovar su permiso de conducir?
Entre los requisitos, los ciudadanos deben presentar los exámenes médico-psicológicos para solicitar el permiso de conducir, así como el recibo de pago y una fotocopia. Además, deberán indicar la categoría que desean solicitar —tipo A, B, B1, B+E, C1, C, C+E, D1 o D— y si requieren el permiso por dos o cinco años.
También deberán presentar el original del Documento Nacional de Identificación (DNI), una copia del recibo de servicio público o privado (internet residencial), así como el original y una fotocopia de la licencia vencida. Además, no deberán tener infracciones de tránsito pendientes de pago.