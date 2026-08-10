Apenas 30 personas recibieron atención de la DNVT para renovar su permiso de conducir

Tegucigalpa, Honduras. –Apenas 30 personas fueron atendidas el pasado domingo por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) del Distrito Central, durante la jornada habilitada para que los ciudadanos puedan renovar su permiso o licencia de conducir los domingos.

El vocero de la DNVT, César Aguilar, señaló que esta cifra representa el 6 % de los 500 capitalinos que realizan el trámite de lunes a viernes.

“La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio a las personas que no pueden ir los días de semana; esperamos que lo hagan el fin de semana”, aseguró.