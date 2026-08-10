Asciende a 6,301 la cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Caracas, Venezuela.-El número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6,301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 73.356 personas han sido atendidas en hospitales.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha entregado 287 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte del país suramericano, especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 53.314 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 31.336 fueron catalogadas como habitables; 12.411 con restricciones y 9.567 en "alto riesgo".

Rodríguez añadió que 483.525,41 toneladas de escombros han sido recogidos.

Este lunes, el Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país.