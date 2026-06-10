¿Dónde podrá tramitar su licencia? DNVT anuncia brigadas móviles

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de municipios donde no existen oficinas de tránsito ya no tendrán que recorrer largas distancias para gestionar su licencia de conducir.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció la puesta en marcha de brigadas móviles que llegarán a distintas zonas del país para facilitar los trámites de emisión y renovación de permisos de conducir, así como de permisos de portación de armas de fuego.
“Estas brigadas son a nivel nacional, en lugares donde no hay oficinas de tránsito cerca”, informó Riccy Montoya, portavoz de la DNVT.
La institución indicó que actualmente trabaja en la calendarización de las jornadas y que próximamente dará a conocer las fechas y municipios que serán beneficiados.
Además indicó que cualquier persona que necesite solicitar su permiso de conducir por primera vez o su renovación lo hará de forma más rápida y accesible.
¿Qué trámites podrán realizarse?
De acuerdo con la DNVT, las brigadas móviles permitirán: solicitar la licencia de conducir por primera vez, renovar licencias vencidas y gestionar permisos de portación de armas de fuego.
Asimismo, recibir atención más cercana sin necesidad de trasladarse a ciudades donde funcionan oficinas de tránsito.
Actualmente, los trámites y emisión de licencias de conducir siguen siendo extendidas en formato digital por medio de las páginas oficiales; sin embargo, este proceso sigue siendo lento, afirman usuarios.
La entidad reporta escasez intermitente de material plástico (PVC) y fallas en el sistema desde 2023, según los registros de la DNVT lo que ha vuelto un proceso engorroso.
Aunque el trámite en línea está habilitado, la entrega del documento físico ha estado limitado y este proceso suele ser lento debido a la alta demanda y poco avance en las licitaciones.
La DNVT informó el pasado 13 de mayo que la licitación para la compra del material destinado a la impresión de licencias podría tardar alrededor de 45 días.
Mientras tanto, los trámites continúan realizándose de manera digital a través de las plataformas oficiales, aunque usuarios han reportado demoras en algunos procesos.
Lo que debe saber
✔ Las brigadas estarán dirigidas principalmente a municipios sin oficinas de tránsito.
✔ Se podrán realizar trámites de primera emisión y renovación de licencias.
✔ La DNVT aún trabaja en el calendario de visitas.
✔ Las fechas y lugares serán anunciados oficialmente en los próximos días.
✔ Los trámites digitales continúan habilitados mientras se normaliza la emisión física de documentos.