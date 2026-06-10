¿Dónde podrá tramitar su licencia? DNVT anuncia brigadas móviles

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de municipios donde no existen oficinas de tránsito ya no tendrán que recorrer largas distancias para gestionar su licencia de conducir.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció la puesta en marcha de brigadas móviles que llegarán a distintas zonas del país para facilitar los trámites de emisión y renovación de permisos de conducir, así como de permisos de portación de armas de fuego.

“Estas brigadas son a nivel nacional, en lugares donde no hay oficinas de tránsito cerca”, informó Riccy Montoya, portavoz de la DNVT.

La institución indicó que actualmente trabaja en la calendarización de las jornadas y que próximamente dará a conocer las fechas y municipios que serán beneficiados.

Además indicó que cualquier persona que necesite solicitar su permiso de conducir por primera vez o su renovación lo hará de forma más rápida y accesible.