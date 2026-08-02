Advierten que fenómeno de El Niño amenaza con agravar crisis agrícola y energética

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras podría enfrentar una nueva etapa de sequías, olas de calor por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que amenaza con impactar la disponibilidad de agua, producción agrícola y generación de energía hidroeléctrica.
Según el analista ambiental, Cesar Quintanilla, el país enfrenta escenarios de "alta vulnerabilidad" debido a los efectos acumulados del cambio climático, situación que podría intensificar las consecuencias de un evento que, según señaló, ya muestra características de un "Súper Niño".
“Esta situación se da porque nosotros ya venimos afectados por el cambio climático y ahora estamos a punto de enfrentar un fenómeno de El Niño, que no es normal, y que podría convertirse en Súper Niño", explicó.
No obstante, Quintanilla indicó que este fenómeno climático representa una amenaza para distintos sectores estratégicos del país.
“Representa que estamos metidos en graves problemas porque este fenómeno para nuestra región representa sequía; es decir, viene por nuestra agua, nuestros alimentos y energía, porque Honduras depende de la energía que se genera hídricamente. Entonces, si bajan los embalses, pues tenemos un problema serio", apuntó.
Presión sobre los recursos
El analista explicó que el país podría registrar una reducción de las precipitaciones de entre un 40% y un 60%, situación que afectaría directamente la disponibilidad del agua y el funcionamiento de los embalses.
“Nos agarra en un momento en que tenemos los embalses abajo, con una menor cantidad de lluvia que andará entre 40 y 60%. Si aquí en el centro, solo por poner el ejemplo de una zona específica, deberíamos recibir 1,100 milímetros, pues recibiremos un 50% menos. Entonces son impactos severos”, apuntó.
Añadió que este comportamiento también favorecerá temperaturas superiores a lo habitual y reducirá la productividad pesquera debido al calentamiento de las aguas superficiales.
Sectores vulnerables
El especialista sostuvo que el incremento de las temperaturas y las sequías prolongadas impactarán la producción agrícola y la seguridad alimentaria, además de incrementar el riesgo de incendios forestales.
“Específicamente esos son los efectos que se esperan en Honduras: temperaturas más altas y olas de calor mortales, menos lluvias y sequías prolongadas, impacto en agricultura y seguridad alimentaria, mayor riesgo de incendios por el estrés hídrico”.
Explicó que la falta de humedad vuelve más vulnerables los bosques frente a plagas, lo que podría repetir daños registrados durante anteriores episodios de El Niño.
Asimismo, alertó sobre posibles efectos en la salud pública, tanto por la proliferación del dengue como por el aumento de enfermedades asociadas al calor extremo y la exposición a la radiación solar.
Como parte de las medidas de adaptación, Quintanilla planteó la necesidad de fortalecer el almacenamiento de agua de lluvia en los hogares mediante sistemas sencillos de captación.