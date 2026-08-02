Advierten que fenómeno de El Niño amenaza con agravar crisis agrícola y energética

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras podría enfrentar una nueva etapa de sequías, olas de calor por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que amenaza con impactar la disponibilidad de agua, producción agrícola y generación de energía hidroeléctrica.

Según el analista ambiental, Cesar Quintanilla, el país enfrenta escenarios de "alta vulnerabilidad" debido a los efectos acumulados del cambio climático, situación que podría intensificar las consecuencias de un evento que, según señaló, ya muestra características de un "Súper Niño".

“Esta situación se da porque nosotros ya venimos afectados por el cambio climático y ahora estamos a punto de enfrentar un fenómeno de El Niño, que no es normal, y que podría convertirse en Súper Niño", explicó.

No obstante, Quintanilla indicó que este fenómeno climático representa una amenaza para distintos sectores estratégicos del país.

“Representa que estamos metidos en graves problemas porque este fenómeno para nuestra región representa sequía; es decir, viene por nuestra agua, nuestros alimentos y energía, porque Honduras depende de la energía que se genera hídricamente. Entonces, si bajan los embalses, pues tenemos un problema serio", apuntó.