El Niño y la canícula agudizan la sequía: analizan elevar alerta roja en 75 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a los efectos del fenómeno de El Niño y la canícula, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) aseguró que revisan el listado de alertas por sequía y no descartan subir el nivel de vigilancia en varios municipios de Honduras. Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Cenaos, recordó que "tenemos aún vigentes los 75 municipios en alerta amarilla y más de 48 municipios en alerta verde. Tenemos que seguir monitoreando el resto de municipios que no están en alertamiento; definitivamente, vamos a hacer nuevos análisis y nos ayudarán a definir nuevas alertas". Reyes afirmó que no descartan que los 75 municipios en alerta amarilla pasen a roja porque "ya estamos en canícula", que, según proyecciones, se extenderá hasta enero de 2027.

Recordó que hubo deficiencia de lluvias en mayo, junio y julio, mientras que en agosto "no ha habido ni una gota de agua donde estamos en alerta amarilla; entonces, la posibilidad de que pasemos a alerta roja es muy alta". Desde Cenaos dijeron que estas zonas ya están intervenidas por varias instituciones del Estado, especialmente en Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua y La Paz, los municipios en alerta amarilla y verde. En estos puntos geográficos, la sequía golpea con fuerza la agricultura, donde los pobladores tienen acceso limitado a granos básicos. El pasado 26 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, especialmente en aquellos departamentos ubicados en el corredor seco.Solo en Honduras, al menos un millón de personas están en riesgo por la sequía de forma directa; por eso, Reyes aseguró que ya están entregando ayuda humanitaria.