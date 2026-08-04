El Niño y la canícula agudizan la sequía: analizan elevar alerta roja en 75 municipios

Más de 100 municipios de Honduras están en alerta amarilla y verde debido a la sequía. Los pronósticos de lluvia para agosto no son nada alentadores y al menos un millón de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria

  • El Niño y la canícula agudizan la sequía: analizan elevar alerta roja en 75 municipios

    Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua y La Paz son los más afectados por la sequía.

     Foto: Archivo El Heraldo
  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 16:59

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a los efectos del fenómeno de El Niño y la canícula, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) aseguró que revisan el listado de alertas por sequía y no descartan subir el nivel de vigilancia en varios municipios de Honduras.

Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Cenaos, recordó que "tenemos aún vigentes los 75 municipios en alerta amarilla y más de 48 municipios en alerta verde. Tenemos que seguir monitoreando el resto de municipios que no están en alertamiento; definitivamente, vamos a hacer nuevos análisis y nos ayudarán a definir nuevas alertas".

Reyes afirmó que no descartan que los 75 municipios en alerta amarilla pasen a roja porque "ya estamos en canícula", que, según proyecciones, se extenderá hasta enero de 2027.

Advierten que fenómeno de El Niño amenaza con agravar crisis agrícola y energética

Recordó que hubo deficiencia de lluvias en mayo, junio y julio, mientras que en agosto "no ha habido ni una gota de agua donde estamos en alerta amarilla; entonces, la posibilidad de que pasemos a alerta roja es muy alta".

Desde Cenaos dijeron que estas zonas ya están intervenidas por varias instituciones del Estado, especialmente en Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua y La Paz, los municipios en alerta amarilla y verde.

En estos puntos geográficos, la sequía golpea con fuerza la agricultura, donde los pobladores tienen acceso limitado a granos básicos.

El pasado 26 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, especialmente en aquellos departamentos ubicados en el corredor seco.Solo en Honduras, al menos un millón de personas están en riesgo por la sequía de forma directa; por eso, Reyes aseguró que ya están entregando ayuda humanitaria.

Sequía por El Niño deja comunidades expuestas en El Paraíso

"No solamente es alimentos. Brigadas médicas, el tema de agua, agricultura, es toda una estructura que vamos a poner a la orden de la respuesta en función a la sequía", anunció.

Sobre las condiciones para los agricultores, afirmó que ellos envían un pronóstico a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quienes recomiendan sembrar y qué tipo de semillas producir.

"Septiembre y octubre sí serán deficitarios, casi en un 40%; por lo tanto, se debe tener fe para que llueva, para que podamos minimizar el impacto de la sequía", puntualizó.

Te gustó este artículo, compártelo
Haydi Carrasco
Haydi Carrasco
Periodista

Periodista por la UNAH. Coeditora y redactora de la sección de Datos e Investigación de El Heraldo Plus. Cubre temas relacionados con salud, educación, migración, medioambiente, derechos humanos y género. Con experiencia en periodismo de datos y visualización.

Ver más