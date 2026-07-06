Canícula y fenómeno de El Niño amenazan la producción de granos básicos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El período de canícula, que ya comenzó y podría prolongarse debido a la influencia del fenómeno de El Niño, amenaza con afectar la producción nacional de granos básicos. Los productores, que ya enfrentan desafíos como el alto costo de los insumos y fertilizantes, la escasez de mano de obra y la limitada disponibilidad de sistemas de riego, ahora deben afrontar las consecuencias de la variabilidad climática. Este escenario incrementa el riesgo de pérdidas en las cosechas y reduce las posibilidades de obtener rendimientos que compensen los costos de producción. La canícula es un período de disminución temporal de las lluvias que suele presentarse a mediados de la temporada lluviosa en Centroamérica. Aunque forma parte del comportamiento climático normal de la región, su intensidad y duración pueden aumentar bajo la influencia del fenómeno de El Niño. Cuando esto ocurre, los cultivos quedan expuestos al estrés hídrico durante etapas críticas de su desarrollo, lo que puede reducir los rendimientos, provocar pérdidas parciales o totales en las cosechas y afectar tanto el abastecimiento de granos básicos como los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura.

Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó a EL HERALDO que el período de canícula ya comenzó y podría extenderse hasta las primeras semanas de septiembre debido a la influencia de El Niño. “La canícula, que generalmente se extiende hasta agosto, este año podría ser más larga”, sostuvo. Alerta por sequía. “Tenemos nueve departamentos en alerta verde indefinida por sequía: Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Valle, Comayagua, Choluteca, Ocotepeque, Lempira e Intibucá”, indicó. Esto significa que permanecen bajo monitoreo constante. El fenómeno de El Niño provoca una disminución en la cantidad e intensidad de las lluvias, lo que está afectando a diversos municipios productores del país. López detalló que, durante 2025, bajo la influencia del fenómeno de La Niña, se registraron lluvias incluso durante el período de canícula, situación distinta a la que ocurre con El Niño. “Ahorita estamos teniendo un fenómeno débil. Entre agosto y septiembre se convertirá en moderado y entre octubre y noviembre será un Niño severo para esos departamentos. Hay probabilidades de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta el próximo año; esa es la perspectiva”, advirtió.

Impacto