Tegucigalpa registra 22% menos lluvias en medio de amenaza por El Niño

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en el Distrito Central durante los primeros meses de 2026 continúan por debajo de los niveles históricos, una tendencia que, según especialistas, podría intensificarse durante el resto del año debido a la influencia del fenómeno de El Niño. De acuerdo con un informe emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entre el 1 de enero y el 16 de junio de este año se acumularon 259 milímetros de lluvia. Esta cifra representa un 21.7% menos que el promedio registrado en los años 2015, 2016 y 2019 para el mismo período.

El informe también muestra que durante los primeros 16 días de junio únicamente se registraron 47.2 milímetros de lluvia, muy por debajo de los 159.3 milímetros que promedian esos mismos años. Para este mismo período en 2015, por ejemplo, ya se habían acumulado 336.6 milímetros de lluvia; en 2016 fueron 357 milímetros y en 2019 se contabilizaron 299 milímetros, todos por encima de lo registrado este 2026. Mario Centeno, especialista de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que este comportamiento ya había sido anticipado en los pronósticos estacionales debido al desarrollo del fenómeno de El Niño. "Ya se esperaba porque vamos a estar influenciados el resto del año por el fenómeno de El Niño. A partir del once de este mes ya se declaró como un Niño débil y se espera que este año podríamos ser afectados por un Niño fuerte", indicó.