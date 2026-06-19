Escuelas Amigables activaron los circuitos de ideas con el "Bingo Eléctrico"

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Bingo! Aprender sobre sostenibilidad nunca había sido tan divertido. En la segunda jornada de visitas de Equipos Industriales para el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, las aulas de los CEB Roberto Suazo Córdova y CEB Lempira se llenaron con dinamismo, risas y un firme compromiso con la eficiencia energética y el bienestar del planeta. La actividad comenzó con una charla educativa orientada a concientizar a los alumnos sobre cómo reducir el consumo eléctrico impacta positivamente en la protección del medio ambiente.

Los especialistas enfatizaron que cada pequeña acción suma un grano de arena y que hábitos tan sencillos como apagar la luz del salón de clases al salir son clave para asegurar el futuro de la juventud. Tras la formación teórica, los Comités Ambientales de cada centro educativo se pusieron en pie para realizar el juramento oficial, ratificando solemnemente su rol como "guardianes de la energía" enfocados en la protección de los recursos naturales. Acto seguido, los niños pusieron a prueba su capacidad de análisis con la dinámica “El futuro de la energía”, donde clasificaron y reflexionaron sobre qué escenarios cotidianos favorecen o perjudican la construcción de un mañana más verde. Aprendiendo sobre estos escenarios, los niños podrán identificar en sus hogares los hábitos que consumen la energía de forma innecesaria y serán garantes del ahorro energético.

Estrategia, números y diversión

La cereza del pastel llegó con el esperado “Bingo Eléctrico”, un juego tradicional remasterizado por Equipos Industriales con temática energética.

Los cartones y las cartas sustituyeron los números tradicionales por elementos como el casco, el medidor, la cinta aislante, el tomacorriente y el panel solar.

La expectativa y la concentración se apoderaron de los salones mientras los estudiantes identificaban astutamente cada herramienta en sus tarjetas. El silencio reflexivo se rompió en repetidas ocasiones con el grito unísono de ¡Bingo!, coronando una experiencia donde, una vez más, el juego se convirtió en la mejor herramienta de aprendizaje permanente. Con esta enérgica y divertida jornada, Escuelas Amigables con el Ambiente cierra oficialmente la Semana 4 de actividades. Este hito representa alcanzar con éxito la primera mitad de este noble proyecto ambiental que transforma las escuelas de la capital en semilleros de cambio.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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