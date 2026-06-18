Abastecimiento de medicamentos baja al 85% en centros de salud de la capital

El coordinador de Logística de la Región Metropolitana, Wilmer Montalván, aseguró que los establecimientos mantienen existencias suficientes para atender a la población, luego de la entrega correspondiente al primer trimestre del año.

Tegucigalpa , Honduras .-El abastecimiento de medicamentos en los centros de salud de la capital se redujo del 100% al 85%, informó la Región Metropolitana de Salud, que atribuyó la disminución a la alta demanda de algunos fármacos y a procesos de adquisición aún en curso.

“Los centros de salud se encuentran abastecidos, ya que se acaba de entregar el I trimestre de medicamentos en lo que va de 2026 y se encuentra en bodega el II trimestre”, indicó.

Entre los medicamentos con mayor demanda figuran los utilizados para tratar enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes, entre ellos Irbesartán, Metformina, Insulina e Hidroclorotiazida.



Montalván señaló que el principal producto con problemas de disponibilidad es la penicilina benzatínica, la cual se encuentra en proceso de compra.

El funcionario explicó que la Región Metropolitana realiza monitoreos mensuales de inventarios para conocer los niveles de existencia y consumo de medicamentos, además de coordinar solicitudes al Almacén Nacional de Medicamentos cuando es necesario reforzar el abastecimiento.



Agregó que también utilizan las redes de comunicación institucional para identificar y atender faltantes en los distintos centros asistenciales.

Montalván informó que para lo que resta de 2026 se dispone de un presupuesto de 200 millones de lempiras destinado a la compra de medicamentos del cuadro básico.



Asimismo, aseguró que existe una planificación con seis meses de anticipación para evitar desabastecimientos y que se cuenta con los insumos necesarios para atender emergencias relacionadas con dengue y enfermedades respiratorias.

Aunque en años anteriores se registraron problemas recurrentes de escasez por retrasos en compras y aumento de la demanda, la Región Metropolitana de Salud sostiene que durante 2026 la situación ha mostrado mejoras en el Distrito Central.



La meta de las autoridades sanitarias es alcanzar nuevamente un abastecimiento del 100% de los medicamentos del primer nivel de atención.