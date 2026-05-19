Centros integrales de salud del DC abastecidos en un 100%, según la Región Metropolitana

Tegucigalpa, Hondruas.- En un 100% están abastecidos de medicamentos los centros integrales de salud del Distrito Central, según informaron las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS). La titular RMS, Cinthia Aguilar, aseguró que los centros asistenciales tienen todos los medicamentos del cuadro básico para brindar al paciente una mejor atención incluyendo las medicinas que necesitan. “Hasta el momento,el abastecimiento es trimestral, donde cada tres meses los 66 centros de salud reciben su lote de medicamentos que corresponde.” aseguró Aguilar a EL HERALDO. Entre los medicamentos la entrevistada enlistó que existen todos los del cuadro básico como acetaminofen, loratadina, difenhidramina, ibuprofeno, trimetoprim, y sulfametoxazol. Además, insumos médicos como jeringas, catéteres, entre otras para la atención de los pacientes.

Sin embargo, la jefa de la RMS reconoció que está trabajando en un inventario para saber cuáles medicamentos tienen mayor demanda. ”Lo que sí se está trabajando, a nivel central, es hacer un inventario de cuál es la mayor demanda de medicamentos que el paciente está solicitando. Dependiendo de esto, ver de qué forma se puede introducir un nuevo medicamento a los establecimientos de salud para evitar el gasto de bolsillo”. Entre otros temas, Cinthia Aguilar se refirió a que, debido a la contaminación ambiental que se ha presentado en el Distrito Central, aumentaron los pacientes con enfermedades respiratorias, sin precisar los datos en las últimas semanas. No obstante, informó que a nivel del municipio, desde enero a la fecha, se han registrado aproximadamente 50 mil pacientes asistiendo a los diferentes centros por algún tipo de enfermedad respiratoria. Ante esta situación, la titular RMS indicó que "las medidas en general siempre van a ser la hidratación, recordando que siempre existen lo que son grupos de riesgo, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con diabetes”.