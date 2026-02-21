Unos 45 pacientes con tuberculosis son atendidos mensualmente en el Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Honduras.- La tuberculosis continúa posicionándose como una de las principales problemáticas que enfrenta el sistema de salud en el Distrito Central, con una incidencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.
En ese sentido, en lo que va de 2026, el Centro de Salud Alonzo Suazo atiende un promedio de 45 pacientes diagnosticados con tuberculosis, según informaron autoridades del establecimiento.
“Al mes se está atendiendo un promedio de 45 pacientes en el área de Rayos X, zona especializada para este tipo de pacientes" detalló Darvin Aguilera, médico del área de Rayos X del centro asistencial.
Según el experto, el número de atenciones incrementa anualmente, lo que mantiene en alerta a las autoridades del centro asistencial.
Por su parte, el especialista explicó a este rotativo que el centro asistencial realiza un registro detallado sobre la procedencia de los pacientes diagnosticados con tuberculosis, lo que permite identificar los sectores con mayor incidencia en el Distrito Central.
“Hacemos un conteo de dónde nos mandan los pacientes por ejemplo en El Pedregal, Carrizal y la zona de San Miguel, reportan mucha incidencia de tuberculosis”, precisó.
Ante los casos, las autoridades señalaron que el diagnóstico oportuno y el seguimiento constante del tratamiento son fundamentales para evitar complicaciones y frenar la propagación de la enfermedad en la capital.
Sintómas y tratamiento
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa que figura entre las principales causas de muerte a nivel mundial. Su transmisión ocurre de persona a persona mediante pequeñas partículas expulsadas al toser, estornudar o incluso al hablar.
Al ser consultados por el tratamiento de la enfermedad, las autoridades sanitarias aseguraron que la unidad de Rayos X está enfocada en tratar a los pacientes que padecen de Tuberculosis.
"Desde hace un año está habilitado el servicio de radiología para los pacientes con tuberculosis; si las pruebas a la enfermedad resultan positivas, se indica la radiografía; una vez nosotros la emitimos, ellos empiezan el tratamiento, ya sea en el tórax o en el mismo Alonzo Suazo", finalizaron.