Unos 45 pacientes con tuberculosis son atendidos mensualmente en el Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Honduras.- La tuberculosis continúa posicionándose como una de las principales problemáticas que enfrenta el sistema de salud en el Distrito Central, con una incidencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

En ese sentido, en lo que va de 2026, el Centro de Salud Alonzo Suazo atiende un promedio de 45 pacientes diagnosticados con tuberculosis, según informaron autoridades del establecimiento.

“Al mes se está atendiendo un promedio de 45 pacientes en el área de Rayos X, zona especializada para este tipo de pacientes" detalló Darvin Aguilera, médico del área de Rayos X del centro asistencial.

Según el experto, el número de atenciones incrementa anualmente, lo que mantiene en alerta a las autoridades del centro asistencial.