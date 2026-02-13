Suspenden atenciones en centro Alonso Suazo tras robo de equipo y medicamento

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la madrugada de este 13 de febrero, el centro de salud Alonzo Suazo, ubicado en Tegucigalpa, fue escenario de un robo que dejó cuantiosas pérdidas en equipo tecnológico, medicamentos e insumos médicos esenciales para la atención diaria de los pacientes.
De acuerdo con los reportes oficiales, los responsables del hecho habrían ingresado al establecimiento tras forzar puertas y ventanas, ocasionando daños significativos en llavines, casilleros y áreas de almacenamiento.
Dentro del inventario sustraído se contabilizaron dispositivos tecnológicos utilizados para el registro y control de pacientes, así como medicamentos de uso frecuente, lo que impacta directamente la operatividad del centro asistencial.
Como consecuencia del incidente, las autoridades del establecimiento decidieron suspender de manera indefinida la atención médica mientras se llevan a cabo evaluaciones de daños y se coordinan acciones de seguridad.
La medida generó aglomeración de pacientes que, sin estar informados sobre lo ocurrido, acudieron al lugar en busca de consulta y se encontraron con las instalaciones cerradas.
Ante el panorama de afectaciones materiales y la interrupción parcial de los servicios sanitarios, usuarios del centro manifestaron su preocupación por la falta de seguridad en el sector.
“Que suceda un robo de esta magnitud en un centro de salud evidencia la vulnerabilidad de estas instituciones. Es importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar que se repitan hechos similares”, expresaron algunos pacientes.
Respuesta
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Salud (Sesal) se pronunció respecto al robo y daño del centro de salud y aseguró que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las responsabilidades penales del caso.
Las autoridades sanitarias también indicaron que se adoptarán medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en áreas de almacenamiento y logística.