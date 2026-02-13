Suspenden atenciones en centro Alonso Suazo tras robo de equipo y medicamento

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la madrugada de este 13 de febrero, el centro de salud Alonzo Suazo, ubicado en Tegucigalpa, fue escenario de un robo que dejó cuantiosas pérdidas en equipo tecnológico, medicamentos e insumos médicos esenciales para la atención diaria de los pacientes.

De acuerdo con los reportes oficiales, los responsables del hecho habrían ingresado al establecimiento tras forzar puertas y ventanas, ocasionando daños significativos en llavines, casilleros y áreas de almacenamiento.

Dentro del inventario sustraído se contabilizaron dispositivos tecnológicos utilizados para el registro y control de pacientes, así como medicamentos de uso frecuente, lo que impacta directamente la operatividad del centro asistencial.

Como consecuencia del incidente, las autoridades del establecimiento decidieron suspender de manera indefinida la atención médica mientras se llevan a cabo evaluaciones de daños y se coordinan acciones de seguridad.