Deuda de más de L18 mil millones tiene en crisis al IHSS, denuncian médicos

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis financiera que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene como principal causa una deuda histórica acumulada por el Estado y el sector privado que supera los 18 mil millones de lempiras. Así lo denunció el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Ricardo Rueda.

De acuerdo con el galeno, aunque los trabajadores afiliados cumplen puntualmente con el pago de sus aportaciones, ya que la cuota es deducida directamente de sus salarios, la parte patronal no es transferida en su totalidad a la institución. "El derechohabiente siempre paga su parte, pero el Estado y muchas empresas no cumplen con su obligación. El Estado es un deudor histórico con más de 12 mil millones de lempiras acumulados en los últimos 15 años, mientras que la empresa privada debe más de 6 mil millones", afirmó Rueda. El médico advirtió que este incumplimiento ha provocado un grave déficit financiero que impacta directamente en la atención a los asegurados. Entre las consecuencias más críticas se encuentra la falta de insumos médicos, especialmente en el área quirúrgica.

Suspensión de cirugías