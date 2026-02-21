Más de 15 rutas del transporte urbano en la capital están bajo intervención policial

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de prevenir hechos delictivos en el transporte público, agentes de la Policía Nacional emprendieron operativos de seguridad en los buses urbanos que circulan por el Distrito Central.

Según Enrique Maldonado, comisionado de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), actualmente más de 15 rutas permanecen bajo intervención como parte del operativo, el cual incluye presencia policial permanente y supervisión directa en puntos estratégicos.

“Ahorita tenemos más de 15 rutas de transporte con seguridad; a estas se les ha eliminado el delito de extorsión y están bajo intervención permanente”, explicó.

El funcionario detalló que diariamente se asigna resguardo a estas rutas con más de 80 efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y personal de seguridad del transporte urbano.