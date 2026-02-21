Más de 15 rutas del transporte urbano en la capital están bajo intervención policial

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de prevenir hechos delictivos en el transporte público, agentes de la Policía Nacional emprendieron operativos de seguridad en los buses urbanos que circulan por el Distrito Central.
Según Enrique Maldonado, comisionado de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), actualmente más de 15 rutas permanecen bajo intervención como parte del operativo, el cual incluye presencia policial permanente y supervisión directa en puntos estratégicos.
“Ahorita tenemos más de 15 rutas de transporte con seguridad; a estas se les ha eliminado el delito de extorsión y están bajo intervención permanente”, explicó.
El funcionario detalló que diariamente se asigna resguardo a estas rutas con más de 80 efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y personal de seguridad del transporte urbano.
Además, indicó que como parte de la estrategia, dos agentes abordan cada unidad para brindar vigilancia directa a los usuarios durante los recorridos, mientras otros equipos permanecen en puntos de mayor afluencia para reforzar la supervisión.
El comisionado señaló que, a raíz de estos despliegues, los delitos de asalto y extorsión se han reducido de forma significativa en varios sectores del Distrito Central, especialmente en las rutas que anteriormente registraban mayores denuncias.
“Ante la implementación de las medidas de seguridad, los delitos de asalto se han reducido al mínimo. Desde que empezaron estas operaciones no hemos tenido denuncias de asaltos en el transporte urbano de Tegucigalpa y Comayagüela”, afirmó.
Maldonado reiteró que el despliegue de oficiales comenzó en febrero y que el personal continúa siendo asignado diariamente a las unidades intervenidas, con el propósito de sostener la presencia preventiva y evitar que estructuras delictivas retomen el control de las rutas.
Mejoras
El comisionado añadió que estas acciones son complementarias al proyecto de modernización del transporte público desarrollado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que será ejecutado en 2027 y está orientado a fortalecer mecanismos de control y eficiencia operativa en los servicios de movilidad urbana.
El proyecto contempla la habilitación progresiva de 500 unidades con sistemas de pago inteligente, cámaras de seguridad, GPS, botón de pánico y monitoreo en tiempo real de las rutas, herramientas que permitirán un mayor seguimiento de las operaciones y una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.