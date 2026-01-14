Denuncian ola de asaltos nocturnos en el puente Las Brisas, cerca de Metromall

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos han denunciado una serie de asaltos registrados en horas de la tarde-noche a inmediaciones del puente Las Brisas, ubicado en las cercanías de Metromall, en Tegucigalpa.

Una de las víctimas relató que fue interceptada mientras cruzaba el puente junto a una compañera de trabajo. "Iba con mi compañera de trabajo, alrededor de las 6:40 de la noche, cuando íbamos pasando por el puente y luego un hombre salió de debajo del puente y me robó mi cartera, donde llevaba mi comida. Salimos corriendo", contó la afectada a EL HERALDO.

Otra ciudadana señaló que el temor es constante, ya que utiliza ese paso todos los días para trasladarse a su vivienda. "Yo paso todos los días por ahí y tengo miedo, paso corriendo", expresó.