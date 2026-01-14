  1. Inicio
  2. · Sucesos

Denuncian ola de asaltos nocturnos en el puente Las Brisas, cerca de Metromall

Vecinos y transeúntes reportan robos en horas de la noche en este sector de alto tránsito de peatones y piden mayor presencia policial en la zona

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 09:12
Denuncian ola de asaltos nocturnos en el puente Las Brisas, cerca de Metromall

Ciudadanos denuncian asaltos nocturnos en el puente Las Brisas, cerca de Metromall, y piden operativos policiales para mejorar la seguridad.

 Foto: cortesía Fabio Idiáquez

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos han denunciado una serie de asaltos registrados en horas de la tarde-noche a inmediaciones del puente Las Brisas, ubicado en las cercanías de Metromall, en Tegucigalpa.

Una de las víctimas relató que fue interceptada mientras cruzaba el puente junto a una compañera de trabajo. "Iba con mi compañera de trabajo, alrededor de las 6:40 de la noche, cuando íbamos pasando por el puente y luego un hombre salió de debajo del puente y me robó mi cartera, donde llevaba mi comida. Salimos corriendo", contó la afectada a EL HERALDO.

Otra ciudadana señaló que el temor es constante, ya que utiliza ese paso todos los días para trasladarse a su vivienda. "Yo paso todos los días por ahí y tengo miedo, paso corriendo", expresó.

Ordenan repetir el juicio por el crimen de Keyla Martínez tras detectar inconsistencias

De acuerdo con varios testimonios, el presunto asaltante suele merodear debajo del puente. Lo describen como un hombre de contextura delgada, tez trigueña y de estatura alta.

Estas denuncias se suman a un hecho violento ocurrido el 1 de enero, cuando las autoridades encontraron a un hombre sin vida en la colonia Betania, sector cercano al puente Las Brisas.

La víctima fue identificada como José Marcos Castillo.

La víctima fue identificada como José Marcos Castillo.

(Foto: cortesía)

La víctima fue identificada como José Marcos Castillo y, según la información disponible, murió tras ser atacado con un arma blanca tipo puñal.

Ante esta situación, ciudadanos han solicitado a las autoridades que refuercen la seguridad y realicen operativos policiales durante las horas nocturnas en la zona.

Tres fallecidos tras accidentes de motos en varios sectores

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias