Tres fallecidos tras accidentes de motos en varios sectores

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos tres personas perdieron la vida en menos de 24 horas en diferentes sectores del país al sufrir accidentes de tránsito cuando se transportaban en motocicletas El primer accidente mortal se registró la noche del lunes en la comunidad de Los Arroyos del municipio de La Unión, Copán. La víctima fue identificada como Nelly Melissa García Reyes, originaria de San Pedro, Copán.

Según versiones de testigos, un vehículo tipo pick-up impactó en la motocicleta que conducía, provocando que la joven cayera violentamente sobre el pavimento, perdiendo la vida al instante. Tras el accidente, varias personas se acercaron al lugar para auxiliarla, sin embargo, ya no presentaba signos vitales. El segundo percance se registró la mañana de ayer en la carretera CA-13, a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. En el hecho perdió la vida una mujer que, al no portar documentos personales, fue reportada inicialmente como desconocida. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima intentó cruzar la vía cuando fue embestida por un motociclista que circulaba por el sector. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y el tercer accidente también ocurrió la mañana de ayer en la carretera Panamericana, en el sector de El Guayabo, entre Jícaro Galán y San Lorenzo, Valle, donde un motociclista murió calcinado al impactar en un camión, incendiándose los dos vehículos. El motociclista impactó de frente en el camión por causas que están en proceso de investigación.

Datos

Estos sucesos se suman a la alarmante cifra de muertes por accidentes de tránsito registrados en el país durante los primeros días de 2026. De acuerdo con reportes oficiales de la DNVT, en los primeros 11 días del año se contabilizan al menos 49 personas fallecidas en distintos hechos viales a nivel nacional.