¿Cómo era Melisa García, la joven motociclista que murió arrollada por un vehículo?

Nely Melisa García Reyes, una joven motociclista que falleció tras ser arrollada por un vehículo en Copán, es recordada como una persona "llena de vida y ganas de seguir adelante".
“La vi crecer hasta los 7 años jugando en algún momento con mis hijos, pero el dueño de la vida es Dios y Él decide cuándo quitarla”, expresó una persona cercana a la familia, reflejando el impacto que causó la noticia.
Otros mensajes resaltan el cariño y el vínculo que muchos mantenían con la joven. “Te amaré eternamente, mi amor, mi querida amiga”, escribieron conocidos que hoy lamentan su partida.
Quienes compartieron momentos con ella la recordaron como una persona alegre y llena de proyectos. “Meli, joven llena de vida, con muchas ganas de salir adelante”, señalaron en sus palabras de despedida.
El accidente ocurrió la noche del martes en la comunidad de Los Arroyos, municipio de La Unión, Copán, cuando un vehículo tipo pick-up impactó la motocicleta que conducía la joven.
Según testigos, el golpe fue tan fuerte que la motociclista cayó violentamente sobre el pavimento, perdiendo la vida de forma inmediata.
Personas que se encontraban en el sector intentaron auxiliarla, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar a la espera de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad penal.
El cuerpo de Nely Melisa García Reyes fue trasladado a la morgue, donde será entregado a sus familiares para darle sepultura.