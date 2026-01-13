Hombre quemado en Güinope muere en Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre que sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo falleció la noche del lunes en una de las salas del Hospital Escuela.
El fallecido fue identificado como Wilmer Andrés Herrera Maradiaga, de 36 años de edad.
Se dio a conocer que la víctima se encontraba con su madre en su vivienda y al salir su progenitora hacia una pulpería, se aproximó al fogón y el fuego lo alcanzó.
Debido a que tenía impedimentos físicos en sus extremidades inferiores, no se pudo movilizar para evitar ser presa de las llamas.
Herrera Maradiaga fue trasladado al principal centro asistencial del país, donde lamentablemente expiró.
Los familiares llegaron a reclamar el cuerpo a la morgue de Medicina Forense y lo trasladaron a su lugar de origen en Güinope, El Paraíso, para ser velado y sepultado.