Hombre quemado en Güinope muere en Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre que sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo falleció la noche del lunes en una de las salas del Hospital Escuela.

El fallecido fue identificado como Wilmer Andrés Herrera Maradiaga, de 36 años de edad.

Se dio a conocer que la víctima se encontraba con su madre en su vivienda y al salir su progenitora hacia una pulpería, se aproximó al fogón y el fuego lo alcanzó.