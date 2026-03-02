  1. Inicio
  2. · Economía

Tarjetas de débito tuvieron caída interanual de 478,932 unidades en 2025

Sin embargo, el descenso reportado de octubre a diciembre de ese año superó 1.4 millones de estos instrumentos financieros, según estadísticas de la CNBS

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 17:17
Tarjetas de débito tuvieron caída interanual de 478,932 unidades en 2025

Estos instrumentos se hicieron más populares para efectuar pagos durante la pandemia de covid-19, evitando el contacto directo con billetes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en el 2025 circularon casi 6.7 millones de tarjetas de débito, estos medios de pago registraron una caída interanual de 478,932 unidades.

A 5.2 millones ascendieron estos instrumentos financieros emitidos por la banca comercial al cierre del pasado año, sin embargo, alcanzaron 5.7 millones de unidades en circulación durante diciembre de 2024, constató EL HERALDO con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

De enero a octubre de 2025 las tarjetas de débito crecieron en 873,704 y en los próximos meses inició un descenso de más de 1.4 millones de unidades.

De las 15 instituciones bancarias, 14 de ellas emiten tarjetas de débito, siendo dos entidades que han otorgado más de 1.2 millones de los referidos medios.

¿Cuántas tarjetas de crédito circularon en Honduras durante el 2025?

Sin pronunciarse

La CNBS no se ha pronunciado sobre este comportamiento a la baja en la circulación de tarjetas de débito en el territorio hondureño.

Entretanto, analistas en materia económica y financiera consultados por EL HERALDO coincidieron que esta reducción fue motivada por la incertidumbre y tensiones políticas previo a las elecciones generales de 2025.

Por lo general las tarjetas de débito están vinculadas a una cuenta de depósito de ahorro, pero estas últimas no decrecieron en el sistema bancario.

De 816,001 fue el alza interanual de las cuentas de ahorro con respecto a 2024 al sumar las 10.6 millones de estos productos financieros.

Con las tarjetas de débito se pueden realizar retiros de dinero en efectivo las 24 horas y 365 días del año en la red de cajeros automáticos del banco emisor, por lo que las convierte en un método práctico para los usuarios financieros.

En 10,703 bajó el número de hombres deudores en la central de riesgo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias