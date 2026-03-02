Tarjetas de débito tuvieron caída interanual de 478,932 unidades en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en el 2025 circularon casi 6.7 millones de tarjetas de débito, estos medios de pago registraron una caída interanual de 478,932 unidades.

A 5.2 millones ascendieron estos instrumentos financieros emitidos por la banca comercial al cierre del pasado año, sin embargo, alcanzaron 5.7 millones de unidades en circulación durante diciembre de 2024, constató EL HERALDO con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

De enero a octubre de 2025 las tarjetas de débito crecieron en 873,704 y en los próximos meses inició un descenso de más de 1.4 millones de unidades.

De las 15 instituciones bancarias, 14 de ellas emiten tarjetas de débito, siendo dos entidades que han otorgado más de 1.2 millones de los referidos medios.