5.7 millones de cuentas de ahorro tienen saldo de hasta L300 a octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuentas de depósito de ahorro en moneda nacional en el sistema financiero del país ascendieron las 10.4 millones de unidades durante octubre pasado, de las que el 54.8% tenían saldo de hasta 300 lempiras.
Con base a la información estadística de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), EL HERALDO revisó que esta cuantía equivale a 5.7 millones de estos productos dentro de la banca comercial, sociedades financieras, incluyendo Organización Privada de Desarrollo Financiero (OPDF).
La mayoría de estas cuentas de depósito de ahorro pertenecen a mujeres, es decir 2.9 millones de unidades y 2.8 millones en el caso de los hombres.
Por edad, las personas que oscilan de 31 a 50 años son dueñas de 2.7 millones de las referidas cuentas seguido por 1.7 millones de jóvenes comprendidos entre los 18 a 30 años con instrumentos financieros que alcanzan apenas las tres centenas de lempiras.
En el mismo período de 2024 las cuentas de ahorro con este saldo sumaron más de 5.4 millones, reflejando una variación interanual de 261,906 unidades respecto al décimo mes de este año.
Precariedad
“La mayoría de los empleos son precarios y ganan la mitad del salario mínimo lo que no les deja espacio para el ahorro, ellos se ven obligados a abrir una cuenta porque muchas veces los cuentapropistas dan la opción a sus clientes de depositarles en una cuenta de ahorro, por lo que necesitan tener una cuenta de ahorro con el mínimo requerido”, mencionó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo a EL HERALDO.
Destacó que “la otra situación se presenta con los pagos de salarios de los empleados públicos y muchos del sector privado que necesitan tener una cuenta de ahorro para que les depositen su salario en esa cuenta, muchos de ellos no tienen capacidad de ahorro y cuando les pagan retiran su salario y solo dejan el mínimo requerido para tener abierta la cuenta”.
Todos estos productos no implica que se encuentren inactivos, sino que reflejan falta de capacidad de ahorro, sostuvo la entrevistada.
Planteó que "lo que sucede es que gran parte de las transacciones se hacen a través del sistema financiero y es obligatorio tener abierta una cuenta de ahorro y siendo que muchos cuentapropistas, pequeños productores, receptores de remesas, empleados públicos y privados, entre otros no tienen capacidad de ahorro, sin embargo, necesitan tener una cuenta de ahorro con el mínimo requerido para realizar sus transacciones comerciales o recibir sus pagos de salarios y sus remesas familiares".
Según la CNBS, de L300.1 a L1,000 fue el rango de 943,237 cuentas de depósito de ahorro por escala de saldos durante octubre pasado.