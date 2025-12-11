5.7 millones de cuentas de ahorro tienen saldo de hasta L300 a octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuentas de depósito de ahorro en moneda nacional en el sistema financiero del país ascendieron las 10.4 millones de unidades durante octubre pasado, de las que el 54.8% tenían saldo de hasta 300 lempiras.

Con base a la información estadística de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), EL HERALDO revisó que esta cuantía equivale a 5.7 millones de estos productos dentro de la banca comercial, sociedades financieras, incluyendo Organización Privada de Desarrollo Financiero (OPDF).

La mayoría de estas cuentas de depósito de ahorro pertenecen a mujeres, es decir 2.9 millones de unidades y 2.8 millones en el caso de los hombres.

Por edad, las personas que oscilan de 31 a 50 años son dueñas de 2.7 millones de las referidas cuentas seguido por 1.7 millones de jóvenes comprendidos entre los 18 a 30 años con instrumentos financieros que alcanzan apenas las tres centenas de lempiras.

En el mismo período de 2024 las cuentas de ahorro con este saldo sumaron más de 5.4 millones, reflejando una variación interanual de 261,906 unidades respecto al décimo mes de este año.