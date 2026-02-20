Comienza inspección a buses y taxis para garantizar seguridad en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) dio inicio este 20 de febrero a la revisión física, técnica y mecánica de las unidades de transporte público que prestarán servicio durante la Semana Santa 2026.

“El día de hoy lanzamos oficialmente las revisiones físicas, técnicas y mecánicas a todas las unidades que deseen operar en Semana Santa. La seguridad de los usuarios es primordial y debemos garantizarla con anticipación, según la ley”, indicó Emilio Maldonado, comisionado presidente del IHTT.

Estas inspecciones se realizarán hasta el 20 de marzo, con calendarización previamente notificada a los transportistas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

“Las unidades que no cumplan los requisitos podrán hacer correcciones y regresar a la revisión. Solo las que aprueben recibirán la documentación necesaria para circular con seguridad”, agregó Maldonado.

Las autoridades dijeron que el costo de las revisiones es símbolico, pero para quienes no cumplan "van a aplicarse sanciones económicas y decomiso de unidades en puntos de control estratégicos, en coordinación con Conapremm, para garantizar la seguridad de todos durante Semana Santa”.