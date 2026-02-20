Comienza inspección a buses y taxis para garantizar seguridad en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) dio inicio este 20 de febrero a la revisión física, técnica y mecánica de las unidades de transporte público que prestarán servicio durante la Semana Santa 2026.
“El día de hoy lanzamos oficialmente las revisiones físicas, técnicas y mecánicas a todas las unidades que deseen operar en Semana Santa. La seguridad de los usuarios es primordial y debemos garantizarla con anticipación, según la ley”, indicó Emilio Maldonado, comisionado presidente del IHTT.
Estas inspecciones se realizarán hasta el 20 de marzo, con calendarización previamente notificada a los transportistas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.
“Las unidades que no cumplan los requisitos podrán hacer correcciones y regresar a la revisión. Solo las que aprueben recibirán la documentación necesaria para circular con seguridad”, agregó Maldonado.
Las autoridades dijeron que el costo de las revisiones es símbolico, pero para quienes no cumplan "van a aplicarse sanciones económicas y decomiso de unidades en puntos de control estratégicos, en coordinación con Conapremm, para garantizar la seguridad de todos durante Semana Santa”.
El IHTT es la única institución responsable de revisar las unidades, aunque forma parte de Conapremm, que agrupa 24 entidades enfocadas en prevención y seguridad en movilizaciones masivas.
“El lanzamiento oficial reúne a autoridades, sector transporte, medios y público general para dar inicio a un esfuerzo coordinado que garantizará que cada unidad esté en perfectas condiciones de seguridad”, afirmó el comisionado.
La meta de este año es superar las 5,611 revisiones concretadas en 2025, con el objetivo de asegurar un traslado seguro a los principales destinos turísticos del país durante la Semana Santa.
“Estamos comprometidos a proteger la vida de cada usuario que viaje durante Semana Santa, ofreciendo transporte seguro y confiable en todos los ejes carreteros del país”, aseguró
Las revisiones incluyen inspección física, mecánica y técnica, documentación completa, control de pasajeros y pruebas de alcoholemia en coordinación con IHADFA, según explicó la institución.
Los transportistas que cumplan con los requisitos recibirán un certificado y podrán solicitar el Permiso de Demanda Extraordinaria, permitiendo movilizarse fuera de su zona habitual de concesión.
El proceso aplica a transporte público regular, como buses urbanos, interurbanos y taxis, así como transporte especial para turismo, excursiones, estudiantes, trabajadores y grupos religiosos.
“Los transportistas deben presentar documentación completa, efectuar el pago en agencia bancaria y entregar el permiso para que la unidad pueda operar de manera legal y segura”, detalló Maldonado.
La revisión operativa incluye la inspección de extintores, triángulos, luces, frenos y condiciones mecánicas generales de cada unidad, asegurando que cumplan con los estándares de seguridad.