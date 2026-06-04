Las joyas del Mundial 2026: conozca a los jugadores más jóvenes de la Copa del Mundo

Desde Pelé hasta Lionel Messi y Kylian Mbappé, los Mundiales han servido como plataforma para que jóvenes talentos se conviertan en leyendas del fútbol. En el Mundial 2026 no será la excepción: estas son las joyas más jóvenes y las nuevas figuras que prometen robarse los reflectores en la máxima cita del balompié.
Kendry Páez (Ecuador) - 19 años-La joya que tiene el ataque de Ecuador, será el encargado de lucir la icónica camiseta 10 en el Mundial. Con apenas 19 años y 41 días a la fecha del debut con Costa de Marfil, el volante creativo de River Plate se convertirá en el jugador de menor edad no solo de vestir ese número, sino que además será el más joven en disputar un Mundial con Ecuador. Pertenece al Chelsea.
Myles Lewis-Skelly (Inglaterra) - 19 años- Es un futbolista británico que juega de centrocampista o defensa en el Arsenal de la Premier League. Solo tiene 19 años, pero juega con un nivel muy alto. Será de gran aporte para el combinado inglés. Su extraordinaria fuerza física era evidente desde temprana edad, asombrando a los profesores cuando veían a un alumno de primaria colgarse con facilidad del aro de una canasta de baloncesto.
Warren Zaïre-Emery (Francia) - 20 años- Futbolista francés que juega de centrocampista para el PSG, actual bicampeón de la Champions League. En noviembre de 2023, recibió la llamada de Didier Deschamps para la selección absoluta, ante las bajas de Paul Pogba y Adrien Rabiot. Con 17 años y 254 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección francesa, superando el récord de Mbappé.
Gilberto Mora (México) - 17 años- Llegará a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 con 17 años y 240 días, lo que lo convertirá en el futbolista más joven de este Mundial 2026. Tras debutar con el Club Tijuana a los 15 años, Mora pronto hizo su debut con México y se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo internacional cuando el Tri levantó la Copa Oro el pasado mes de julio.
Nico Paz (Argentina) - 21 años- Jugador hispanoargentino. Se destaca como centrocampista y su equipo actual es el Como 1907 de la Serie A de Italia. Años atrás estuvo en el Real Madrid y apunta a volver al club merengue para la próxima temporada. Con 21 años es uno de los grandes talentos de la Albiceleste.
Pau Cubarsí (España) - 19 años- El defensa central, Cubarsí, ha tardado solo dos años en pasar de ser un novato en el Barcelona a convertirse en uno de los mejores defensas de Europa y en un pilar fundamental tanto para su club como para su selección. Será titular fijo en esta Copa del Mundo United 2026.
Joao Neves (Portugal) - 21 años- Campeón de la Champions recientemente con el PSG. Neves será una pieza fundamental de Portugal, que es uno de los favoritos para pelear por el título del Mundial de la mano de Cristiano Ronaldo. Sus primeros pasos como profesional los dio en el Benfica.
Lamine Yamal (España) 18 años - No celebrará su próximo cumpleaños hasta el 13 de julio, seis días antes de la final de la Copa Mundial 2026. Sin duda, este adolescente sobrenatural tendrá esa fecha marcada en su calendario, ya que aspira a convertirse en el primer jugador en ganar tanto la Eurocopa como el Mundial antes de cumplir los 20 años de edad.
Lennart Karl (Alemania) - 18 años- Es un futbolista alemán que se desempeña de mediocentro ofensivo o extremo derecho y su equipo actual es el Bayern Múnich de la Bundesliga, con quien debutó cuando apenas tenía 17 años en el pasado Mundial de Clubes. A nivel de selecciones, ha sido parte de todas las categorías, partiendo de la Sub-15.
Ibrahim Mbaye (Senegal) - 18 años- Es un futbolista francés, con nacionalidad senegalesa, que juega como delantero en el PSG de Francia. Al marcar en la victoria de Senegal sobre Sudán en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones a principios de este año, Mbaye se convirtió en el goleador más joven de la final en lo que va de siglo.
Endrick (Brasil) - 19 años- Pertenece al Real Madrid, pero esta pasada temporada estuvo prestado en el Lyon y apunta a ser una gran arma de la Canarinha de Ancelotti en el Mundial 2026. Al terminar el certamen cumplirá los 20 años.