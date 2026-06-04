Las joyas del Mundial 2026: conozca a los jugadores más jóvenes de la Copa del Mundo

Kendry Páez (Ecuador) - 19 años-La joya que tiene el ataque de Ecuador, será el encargado de lucir la icónica camiseta 10 en el Mundial. Con apenas 19 años y 41 días a la fecha del debut con Costa de Marfil, el volante creativo de River Plate se convertirá en el jugador de menor edad no solo de vestir ese número, sino que además será el más joven en disputar un Mundial con Ecuador. Pertenece al Chelsea.