Shakira o la FIFA, ¿quién le debe más a quién?

Ciudad de México, México.- Han pasado 16 años desde que Shakira subió a un escenario en Sudáfrica y le cambió el sonido al fútbol para siempre, 16 años en los que ningún otro artista ha logrado hacer con el Mundial lo que ella hizo en tres minutos. El vínculo entre la barranquillera y la Copa del Mundo nació casi por casualidad, en Berlín, en julio de 2006, cuando la FIFA la invitó a cerrar musicalmente la ceremonia de clausura de Alemania 2006 con una versión adaptada de Hips Don’t Lie. No era el himno oficial, pero tampoco importó. Millones de personas la vieron bailar bajo las luces del Estadio Olímpico de Berlín pocas horas antes de que Zidane protagonizara el cabezazo más famoso de la historia del fútbol. El mundo entero la vio y no la olvidó.

Consolidación del legado

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la FIFA no llamó a otra artista, llamó a Shakira. Y lo que vino después redefinió para siempre la relación entre música y fútbol. Waka Waka, This Time for Africa, construida sobre un ritmo tradicional camerunés y producida junto a la banda sudafricana Freshlyground se convirtió en un fenómeno cultural de proporciones difíciles de evaluar con métricas convencionales.

La canción acumula más de 4,500 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify, una cifra que ningún otro himno mundialista ha igualado.

Su índice de bailabilidad —76 sobre 100— también es el más alto entre todos los temas oficiales de la Copa del Mundo. Aunque su valoración no está en los números, sino en su permanencia.

Waka Waka sigue sonando en estadios, fiestas y en teléfonos de personas que ni siquiera recuerdan quién ganó ese Mundial. Ese éxito también abrió la incógnita que la propia Shakira terminó respondiendo en Brasil 2014: ¿puede alguien sostener ese nivel de impacto en un segundo Mundial? La respuesta, en el Maracaná de Río de Janeiro, fue contundente.

La colombiana cantó “La la la” ante millones de personas durante la ceremonia de clausura. No era el himno oficial de aquel torneo, sin embargo, el videoclip acumuló la atención de los fanáticos de fútbol en todo el planeta, con apariciones de Neymar, James Rodríguez y Lionel Messi.

Luego vinieron Rusia 2018 y Qatar 2022. Shakira no estuvo y el mundo del fútbol, sin saberlo del todo, acusó su ausencia. Ninguno de los himnos de esas dos ediciones logró instalarse en la memoria colectiva con la misma fuerza. La comparación llegaba sola, inevitablemente, con Waka Waka y con ella.

Su ansiado retorno

El regreso en 2026 no fue discreto. El pasado 14 de mayo, Shakira lanzó Dai Dai junto al nigeriano Burna Boy, una fusión de ritmos latinos y afrobeats pensada para hablarle al perfil multicultural de un torneo que, por primera vez en la historia, se disputará en tres países simultáneamente.

El videoclip convocó a las mayores estrellas del fútbol contemporáneo. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Harry Kane, Luis Díaz y Messi, todos pronunciando la frase We Are Ready. Es por eso y más que el impacto de Shakira en la percepción del Mundial va más allá de las canciones. Su presencia reposiciona el torneo como un evento cultural total. Le habla a quien poco o nada sabe de fútbol con la misma eficacia con que le habla a quien vive por él.