Shakira es consagrada como la cantante latina más taquillera de la historia

Billboard distinguió a Shakira con el premio Global Touring Icon tras superar los 327 millones de dólares en taquilla con su gira "Las mujeres ya no lloran"

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:19
1 de 12

El reconocimiento llega tras meses de éxitos consecutivos y una agenda de conciertos que ha marcado un hito en la música en español. La más reciente distinción otorgada por Billboard reafirma la posición de Shakira en la cima del panorama artístico global, un lugar alcanzado tras décadas de consolidación internacional y una entrega constante a los escenarios.

 Foto: Instagram | @shakira
2 de 12

La cantante colombiana fue honrada con el premio Global Touring Icon, otorgado por la revista estadounidense Billboard, tras romper todos los registros de asistencia y recaudación con su gira "Las mujeres ya no lloran".

 Foto: EFE
3 de 12

Según el comunicado difundido por su equipo, 64 de los 82 conciertos previstos han generado más de 327.4 millones de dólares y congregado a más de 2.5 millones de espectadores.

 Foto: EFE
4 de 12

El informe añade que la gira ya se posiciona como la segunda más taquillera en la historia de la música latina y podría ascender al primer puesto una vez concluyan las fechas previstas para diciembre.

 Foto: EFE
5 de 12

Las cifras consolidan un logro sin precedentes dentro del repertorio femenino latino y fortalecen la presencia de Shakira como figura global.

 Foto: Instagram | @shakira
6 de 12

Entre los hitos más destacados de la gira figuran las 12 presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde cada noche reunió a 65,000 asistentes, alcanzando un total de 780,000 espectadores.

 Foto: Instagram | @shakira
7 de 12

Se trata del mayor número de conciertos ofrecidos en ese recinto por una misma artista, de acuerdo con el comunicado oficial.

 Foto: Instagram | @shakira
8 de 12

"Las mujeres ya no lloran tour" inició en abril de 2024 como una extensión natural del álbum homónimo, que debutó en el primer puesto de las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums.

 Foto: Instagram | @shakira
9 de 12

Este trabajo significó para Shakira un retorno a su esencia musical con letras de fortaleza y resiliencia que conectaron de inmediato con el público internacional.

 Foto: Instagram | @shakira
10 de 12

Antes de este reconocimiento, la artista ya había conquistado escenarios de alto calibre en América y Europa, superando marcas históricas en Madrid, Buenos Aires y Los Ángeles.

 Foto: Instagram | @shakira
11 de 12

Cada presentación ha reflejado una producción de primer nivel, un cuerpo de baile diverso y una narrativa visual inspirada en la libertad femenina y la reinvención personal.

 Foto: Instagram | @shakira
12 de 12

La gira concluirá en diciembre en Florida, donde se espera una clausura monumental que pondrá fin al recorrido más exitoso de su carrera.

 Foto: Instagram | @shakira
