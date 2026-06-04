Rafa Villeda adelanta fichajes y bajas en Olimpia, futuro del "Choco" y el error de Alberth Elis

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Olimpia, Rafael Villeda, abordó diversos temas relacionados con la planificación del club para la próxima temporada, incluyendo la llegada de nuevos refuerzos y los rumores que vinculan al equipo con futbolistas como Anthony "Choco" Lozano y Deiby Flores. Además, se refirió al reciente fichaje de Alberth Elis por Marathón, asegurando que se alegra por el delantero y considerando que su salida hacia Portugal cuando militaba en Olimpia fue un error, ya que ahora necesita estabilidad y continuidad para recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en una de las principales figuras del fútbol hondureño. ¿Habrá más bajas?

Declaraciones de Rafa Villeda

¿Se vienen más fichajes? Estamos trabajando en algunas novedades. Esperamos entre mañana y la próxima semana poder darlas a conocer. Primero estamos esperando que se puedan concretar. Hay respeto también por algunos jugadores que estaban terminando contrato y por eso todavía se está esperando para que puedan firmar. Estamos con todo el deseo de darlo a conocer en cuanto se definan y se arreglen cada uno de los nuevos fichajes que vamos a tener en la institución. Aprovechando un poco que ayer Olimpia Reserva quedó campeón, de igual forma, ¿cómo apostar para el futuro? Sabemos que con el profesor Espinel han tenido ese avance, han tenido jugadores, desde Moncada por decir uno. ¿Cómo seguir apostando en eso para Olimpia y con la experiencia también que promete este equipo? Así es. Yo creo que, como usted bien lo dice, lo importante es saber hacer esa combinación entre la experiencia y la juventud. Vamos poco a poco dando esos pasos porque no es fácil encontrar los sustitutos de muchos de los jugadores que tal vez ya no están, pero que fueron importantes en estos últimos 10 u 11 torneos donde se han logrado tantos campeonatos. La verdad es que el profesor definitivamente también ha estado apostándole mucho a estos muchachos. Nos alegra sobremanera que se haya podido conquistar el torneo de Clausura de Reservas ayer y eso demuestra que vienen muchachos luchando por esa oportunidad en el equipo de Primera División y que pronto la van a tener. Estoy seguro de que el profesor va a darles la oportunidad y vamos a ir viendo esa transición que requieren todos los clubes en determinado momento entre juventud y experiencia para poder lograr los éxitos a los que tiene acostumbrada una institución como Olimpia y que también exige su historia. En el grupo de la Copa Centroamericana hay rivales muy complicados y difíciles. Uno de los mayores es Saprissa. ¿Cómo toma el hecho de poder enfrentar también a uno de los más grandes de Centroamérica y sobre todo qué le genera poder tenerlo en el grupo? Bueno, la verdad que para mí es importante. Lo conversaba con el anterior presidente de Saprissa, el abogado Juan Carlos Rojas, que desgraciadamente no se había dado la posibilidad de poder tener enfrentamientos a nivel oficial entre ambos equipos porque es el clásico centroamericano. La verdad que para nosotros sí es bueno poder tenerlo y afortunadamente nos toca de local, así que esperamos que se pueda vivir una verdadera fiesta ese día en el Estadio Nacional con el apoyo de toda nuestra afición y obviamente que podamos lograr esa clasificación a la siguiente fase después de ese partido y, si es posible antes, mejor todavía. Concretamente, ¿cuántos fichajes más le esperan a Olimpia y cuántas bajas? Hoy ya se terminó el episodio de las bajas en Olimpia para este torneo. De las bajas sí, ya no hay más. Y las incorporaciones, esperamos tal vez unas tres, posiblemente cuatro, pero por lo menos tres más estarían incorporándose al club.