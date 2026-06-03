Entreno de Honduras: Jugador enciende alarmas, chica sorprende y el gesto de Dereck y Keyrol

Honduras sigue su preparación para enfrentar a Argentina el próximo fin de semana. Lleno de sorpresas el tercer día de entrenamiento.
La Selección Nacional de Honduras tiene los ojos puestos en el partido amistoso del próximo sábado ante Argentina.
El técnico José Francisco Molina siguió de cerca el trabajo de sus muchachos en el tercer día de entreno.
La bella Allison Reed, jugadora de la Selección Femenina de Honduras, deslumbró y fue visita sorpresa.
La dama se divirtió y la pasó bien con sus compatriotas. Además, llegó a darles su apoyo previo al duelo ante la Albiceleste.
Los hermanos Dereck y Keyrol Figueroa son los más codiciados, todo mundo quiere tomarse fotos con ellos dos.
José "Pajarito" Aguilera fue llamado de emergencia a la Bicolor y este día realizó su primer entreno con el resto del equipo.
La hermandad se nota en la "H" y hay un grupo muy unidos.
El combinado catracho entrenó en la ciudad de Houston con clima fresco y lluvia.
El portero Edrick Menjívar se pone a tono para detener los ataques de la campeona del mundo.
José Alejandro Reyes se ha adaptado bien al grupo y podría ser una de las novedades en el 11 titular de la Bicolor ante Argentina.
Los jugadores de Honduras realizaron ejercicios intensos sin balón.
El delantero Dereck Moncada alista su cañón para tratar de hacerle daño a Argentina.
Honduras se prepara a todo vapor en la ciudad de Houston, Texas.
El mediocampista del Olimpia Jorge Álvarez encendió las alarmas al entrenar separado de sus compañeros.
Luis Palma se muestra con todas las pilas para el duelo del sábado.
El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.