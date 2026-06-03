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Entreno de Honduras: Jugador enciende alarmas, chica sorprende y el gesto de Dereck y Keyrol

El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de EE UU

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 17:32
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Honduras sigue su preparación para enfrentar a Argentina el próximo fin de semana. Lleno de sorpresas el tercer día de entrenamiento.

Fotos: Carlos Pérez / EL HERALDO.
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La Selección Nacional de Honduras tiene los ojos puestos en el partido amistoso del próximo sábado ante Argentina.

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El técnico José Francisco Molina siguió de cerca el trabajo de sus muchachos en el tercer día de entreno.

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La bella Allison Reed, jugadora de la Selección Femenina de Honduras, deslumbró y fue visita sorpresa.

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La dama se divirtió y la pasó bien con sus compatriotas. Además, llegó a darles su apoyo previo al duelo ante la Albiceleste.
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Los hermanos Dereck y Keyrol Figueroa son los más codiciados, todo mundo quiere tomarse fotos con ellos dos.

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José "Pajarito" Aguilera fue llamado de emergencia a la Bicolor y este día realizó su primer entreno con el resto del equipo.

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La hermandad se nota en la "H" y hay un grupo muy unidos.

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El combinado catracho entrenó en la ciudad de Houston con clima fresco y lluvia.

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El portero Edrick Menjívar se pone a tono para detener los ataques de la campeona del mundo.

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José Alejandro Reyes se ha adaptado bien al grupo y podría ser una de las novedades en el 11 titular de la Bicolor ante Argentina.

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Los jugadores de Honduras realizaron ejercicios intensos sin balón.

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El delantero Dereck Moncada alista su cañón para tratar de hacerle daño a Argentina.

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Honduras se prepara a todo vapor en la ciudad de Houston, Texas.
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El mediocampista del Olimpia Jorge Álvarez encendió las alarmas al entrenar separado de sus compañeros.

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Luis Palma se muestra con todas las pilas para el duelo del sábado.

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El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
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