Marathón en vilo: Se revela la gravedad de la lesión de Samudio previo al Mundial 2026

Ciudad de Panamá, Panamá.- El guardameta panameño César Samudio, actual jugador del Marathón, encendió las alarmas durante el segundo encuentro amistoso de Panamá previo a la Copa Mundial de 2026. El arquero fue parte del once titular en el compromiso frente a República Dominicana disputado en el estadio Rommel Fernández, aunque no pudo completar el partido. Durante la primera mitad, el cancerbero comenzó a presentar molestias físicas y solicitó atención médica. La situación generó preocupación tanto en la selección canalera como en el conjunto verdolaga, debido a la cercanía del torneo internacional.

Tras conversar con el cuerpo técnico, Samudio pidió abandonar el terreno de juego por precaución y no regresó para disputar la segunda parte. La incertidumbre aumentó ante la posibilidad de que una lesión pudiera apartarlo de la máxima cita futbolística. Sin embargo, las evaluaciones posteriores llevaron tranquilidad a todos los involucrados. El futbolista no sufrió ninguna lesión de gravedad y únicamente experimentó fuertes calambres en ambas piernas. "Solo fue como un calambre en las dos pantorrillas, quizás producto de la humedad , pero ya lo venía sintiendo cuando le di un pase a Gasper. Le dije al profe que hiciera el cambio solo por precaución, pero estamos bien gracias a Dios", mencionó a Deportes RPC.