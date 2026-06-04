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Ponen a Haaland como nuevo fichaje de Real Madrid: Su agente explica postura final

Aunque diversos medios británicos y españoles han informado sobre una supuesta cláusula liberatoria favorable al Real Madrid

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 09:22
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Riquelme sorprendió al mencionar a Erling Haaland como uno de los grandes fichajes en caso de ganar la presidencia en Real Madrid. Esto informan desde Inglaterra.

Fotos: Cortesía.
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En los últimos días, los rumores sobre una posible llegada de Erling Haaland al Real Madrid han vuelto a tomar fuerza en España.
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La posibilidad cobró aún más relevancia luego de que el empresario Enrique Riquelme asegurara que tenía fichado a Haaland si gana las elecciones presidenciales del club blanco.
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Sin embargo, el Manchester City salió al paso este jueves para desmentir categóricamente dichas afirmaciones y calificó la información como completamente falsa.
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El conjunto inglés afirmó que no existe ninguna posibilidad de que el traspaso se concrete en los términos mencionados por Riquelme.
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Además, los 'Sky Blues' aseguraron que Haaland no cuenta con ninguna cláusula contractual que permita una operación de este tipo.
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El club inglés incluso advirtió que estudia emprender acciones legales por el uso de la imagen del futbolista en el contexto de la campaña electoral madridista.
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La respuesta del Manchester City fue respaldada por el entorno más cercano del goleador noruego.
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Tanto su padre, Alf-Inge Haaland, como su representante, Rafaela Pimienta, negaron cualquier acuerdo con el Real Madrid.
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"Todo muy entretenido, pero no es cierto", expresaron en un breve comunicado enviado a la agencia EFE.
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Riquelme había sorprendido días atrás al asegurar en el programa "El Hormiguero" que Haaland sería jugador del Real Madrid en caso de convertirse en presidente.
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El candidato también afirmó que trabaja para incorporar al mediocampista español Rodri Hernández, otra de las figuras del Manchester City.
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Como muestra de confianza en sus promesas electorales, Riquelme se comprometió ante notario a devolver el 100% de las cuotas de los socios si no cumple con los fichajes anunciados.
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Mientras tanto, Haaland permanece concentrado con la selección de Noruega de cara a la disputa del Mundial de 2026.
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El delantero llega tras firmar una sobresaliente temporada de 38 goles en 52 partidos y conquistar por tercera vez en cuatro años el título de máximo goleador de la Premier League.
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Aunque diversos medios británicos y españoles han informado sobre una supuesta cláusula liberatoria favorable al Real Madrid, la realidad es que Haaland renovó su contrato con el Manchester City hasta 2034 y, por ahora, su entorno descarta cualquier negociación con el club merengue.
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