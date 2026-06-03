Fichajes: Club compra a Luis Palma por una millonada, Olimpia con alta y pelea jugador con Motagua

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Club compra a Luis Palma por una millonada, Olimpia ficha un uruguayo y pelea jugador con Motagua, "Rambo" de León es contratado como DT.
Medios de Nicaragua han informado que el Real Estelí de Diego Vázquez renovará el contrato del volante hondureño Héctor Aranda.
Francisco "Chelito" Martínez llegó a un acuerdo y renovó su contrato con Marathón. Motagua se interesó y sostuvieron pláticas con el centrocampista, pero al final se decantó por seguir en el verde.
Mario Berríos, director deportivo del Marathón, se refirió a los refuerzos en el conjunto verde: "Podría andar entre los cuatro o cinco refuerzos. Sabemos que hay que mantener la base, creo que tenemos una gran base", dijo a EL HERALDO.
Sobre la continuidad de Pablo Lavallén, Berríos dijo: "La verdad estamos afinando detalles. La propuesta se dio y esperamos llegar a un acuerdo lo más pronto posible".
Julio César "Rambo" de León fue anunciado como nuevo entrenador de reservas en el Victoria, equipo que acaba de descender a Liga de Ascenso y fue comprado por el influencer Carlos Eduardo Espina.
La Sub20 se encuentra en España realizando unos amistosos, este jueves lo hará ante el Sub20 del Murcia y el sábado ante el Sub20 del FC Barcelona. Esos dos juegos serán visto por visores de clubes españoles y poder ver la posibilidad de fichar algún joven.
Génesis FC le dio las gracias al defensa hondureño Jonathan Paz, quien tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del Marathón.
Tras varios rumores, finalmente el Lech Poznań de Polonia ejecutó la cláusula y compró a Luis Palma, que su ficha pertenecía al Celtic. 4 millones de euros que lo convierte en el traspaso más caro en la historia del club. Cuando Celtic lo compró lo hizo en 4.1 millones de euros, hoy lo vende en 4 millones de euros. Palma tendrá un contrato hasta el 2029.
Olimpia anunció oficialmente el fichaje del lateral izquierdo uruguayo Carlos Emanuel Cuello de 31 años y que viene proveniente de la segunda división de Argentina.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, habló con EL HERALDO y se refirió a varios temas, entre ellos que tendrán entre 4-5 fichajes para el siguiente certamen.
Villeda se refirió a la posibilidad de fichar a Erick Puerto de Platense. Reconoció que les interesa y que ha existido conversaciones con el club selacio, sin tener algún acuerdo aún. Olimpia se pelearía a Puerto con Motagua ya que los azules hizo una oferta al equipo de Puerto Cortés.
También habló de la marcha de José Mario Pinto, reconociendo que no le hicieron una oferta de renovación porque él ya tenía la decisión de irse. Dijo que hace unos meses llegó una oferta por él del Banfield, pero luego el club quedó vetado para poder fichar.
Rafael Villeda fue consultado si les interesa fichar a Antony Lozano, delantero que está por salir del Santos de México, y dijo que "no" en estos momentos.
Sobre el delantero Kilmar Peña estableció que no está cerrado, pero siguen en conversaciones. Peña no continuará en Lobos de la UPNFM.
Rafael Villeda dijo a este rotativo que realmente no han llegado ofertas buenas por sus jugadores. Con Jorge Álvarez hubo una de Alajuelense y muy baja, luego de eso nada; con Edwin Rodríguez solo su préstamo al Aris de Grecia y le terminó yendo mal.
Diversos medios y periodistas de Perú han comenzado a informar que el Deportivo Garcilaso de la primera división de ese país se encuentra interesado en los servicios de Jorge Benguché.
Tras haber fichado al volante Jesús Batiz y el lateral Valerio Marinacci ahora Motagua está en búsqueda de un delantero y no se descarta extranjero. Pujan junto a Olimpia por Erick Puerto.