Fichajes: Club compra a Luis Palma por una millonada, Olimpia con alta y pelea jugador con Motagua

Tras varios rumores, finalmente el Lech Poznań de Polonia ejecutó la cláusula y compró a Luis Palma, que su ficha pertenecía al Celtic. 4 millones de euros que lo convierte en el traspaso más caro en la historia del club. Cuando Celtic lo compró lo hizo en 4.1 millones de euros, hoy lo vende en 4 millones de euros. Palma tendrá un contrato hasta el 2029.