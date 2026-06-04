¿Y Messi? El poderoso 11 titular de Argentina para enfrentar a Honduras previo al Mundial 2026

Nicolás Otamendi (Defensa central). Uno de los líderes de la Albiceleste. Defensor fuerte en el marcaje, dominante en el juego aéreo y con gran personalidad para comandar la última línea. Es el jugador de campo más veterano de la actual selección argentina y uno de los referentes del vestuario tras la salida progresiva de otras figuras históricas.