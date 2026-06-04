¿Y Messi? El poderoso 11 titular de Argentina para enfrentar a Honduras previo al Mundial 2026

La selección de Argentina se encuentra preparando el amistoso ante Honduras y se ha revelado el once que Lionel Scaloni tiene en mente para ese partido.
La alineación tiene varias novedades, sobre todo por algunas ausencias llamativas. Este sería el once:
Gerónimo Rulli (Portero): Una de las grandes sorpresas en el arco. Rulli es un guardameta de gran experiencia internacional, reconocido por sus reflejos, seguridad en el juego aéreo y buena salida con los pies. Ha sido habitual en convocatorias de Argentina durante los últimos años.
Nicolás Capaldo (Lateral derecho): Su versatilidad es una de las razones por las que Scaloni lo considera una alternativa interesante. Además, Capaldo debutará oficialmente con Argentina en el amistoso contra Honduras, así lo informan en diarios argentinos.
Nicolás Otamendi (Defensa central). Uno de los líderes de la Albiceleste. Defensor fuerte en el marcaje, dominante en el juego aéreo y con gran personalidad para comandar la última línea. Es el jugador de campo más veterano de la actual selección argentina y uno de los referentes del vestuario tras la salida progresiva de otras figuras históricas.
Lisandro Martínez (Defensa central): Central zurdo que combina agresividad defensiva con excelente salida de balón. A pesar de no ser especialmente alto para su posición, destaca por su capacidad para anticipar jugadas.
Nicolás Tagliafico (Lateral izquierdo): Experimentado lateral con gran recorrido por la banda. Es un futbolista disciplinado tácticamente y muy confiable en labores defensivas.
Rodrigo De Paul (Centrocampista): El motor del equipo de Scaloni. Incansable en la presión, dinámico en la recuperación y fundamental para conectar la defensa con el ataque.
Alexis Mac Allister (Centrocampista): Mediocampista elegante, con gran visión de juego y capacidad para llegar al área rival. Se ha consolidado como una pieza indispensable en el esquema argentino.
Enzo Fernández (Centrocampista): Volante moderno que combina recuperación, distribución y llegada ofensiva. Es uno de los futbolistas más completos de su generación.
Giuliano Simeone (Extremo): Hijo del entrenador argentino Diego Simeone. Destaca por su velocidad, sacrificio defensivo y agresividad para atacar los espacios. Simeone se ha ganado esta convocatoria por su gran nivel en el Atlético de Madrid.
Thiago Almada (Delantero/mediapunta); Jugador creativo, habilidoso y con gran capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Puede jugar como extremo, mediapunta o segundo delantero.
Lautaro Martínez (Delantero): Uno de los grandes capitanes y goleador habitual de Argentina. Delantero completo, con capacidad para definir dentro del área, asociarse y presionar a los defensores rivales.
La ausencia de Emiliano Martínez se debe a la recuperación de la fractura en un dedo sufrida antes de la final de la Europa League.
En ataque tampoco aparecieron Lionel Messi ni Julián Álvarez, una decisión que apunta a preservar físicamente a dos de las principales figuras argentinas de cara a la Copa del Mundo 2026.
Lo más probable es que el DT no quiera arriesgar a sus principales estrellas que han llegado tocadas al Mundial 2026, de manera que pondrá a los jugadores que llegan en mejores condiciones y no corren riesgo de lesión.