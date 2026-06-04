Los primeros indicios del asesinato de la "Profe Chere" en El Rosario, Comayagua

Mientras la familia de la víctima se encuentra devastada por su muerte, las autoridades policiales investigan para esclarecer el crimen que tiene de luto al municipio de El Rosario. El titular de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó avances en la investigación durante una entrevista con el medio TSI este jueves, Aunque fue cauteloso al momento de detallar algunos de los primeros indicios.