Los primeros indicios del asesinato de la "Profe Chere" en El Rosario, Comayagua

La muerte de Mercedes Martina Turcios Orellana, una docente jubilada de 62 años, conocida cariñosamente como "Profe Chere", sigue generando conmoción en El Rosario, Comayagua, lugar donde fue asesinada sin compasión por desconocidos el pasado miércoles 3 de junio. ¿Qué se sabe del móvil del crimen? A continuación los detalles de los primeros indicios recabados por las autoridades.
Mientras la familia de la víctima se encuentra devastada por su muerte, las autoridades policiales investigan para esclarecer el crimen que tiene de luto al municipio de El Rosario. El titular de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó avances en la investigación durante una entrevista con el medio TSI este jueves, Aunque fue cauteloso al momento de detallar algunos de los primeros indicios.
"Estamos avanzando bastante en el caso", manifestó. Pese a la reserva de algunos datos para evitar que los sospechosos den a la fuga, el funcionario confirmó preliminarmente que el móvil que habría desencadenado el crimen es la venta de un terreno.
"Eso pudo haber sido lo que suscitó el hecho tan lamentable donde le quitaron la vida a la maestra reconocida en ese sector", dijo.
Asimismo, mencionó la existencia de testigos clave, cuyas declaraciones serán de ayuda fundamental para esclarecer detalles sobre el caso de la Profe Chere.
"Tenemos dos testigos protegidos que van a dar a conocer los pormenores e interioridades del caso para poder robustecer el expediente criminal, remitirlo ante las autoridades pertinentes para que emitan las órdenes de captura judiciales y que nosotros podamos ubicar a estos individuos, capturarlos y presentarlos", señaló el funcionario.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos individuos habrían participado en la muerte de la docente jubilada. En el reporte preliminar se dio a conocer que Turcios Orellana fue víctima de una presunta emboscada y que murió a causa de varios impactos de bala.
La investigación policial continúa en curso con miras a identificar y capturar a los que estén involucrados en el asesinato de la docente, que ha dejado a su familia devastada.
Según algunas sentidas publicaciones de pobladores de El Rosario, los restos mortales de la Profe Chere llegaron al municipio la mañana de este jueves 4 de junio para ser velados en su casa de habitación. "Informarle a toda la población que nuestra querida profe Chere (QDDG) estará llegando a las 6:30 a.m. para ser velada es su casa de habitación", detallaron en redes.
Familiares de la querida docente expresaron su agradecimiento por el acompañamiento de amigos, exalumnos y colegas en estos momentos de dolor. Mientras tanto, personas que conocieron y convivieron con la Profe Chere, continúan externando muestras de consternación en las diversas plataformas sociales.