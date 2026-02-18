Gobierno recibe ofertas y anuncia anticipos para acelerar bacheo ante emergencia vial

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) recibió las ofertas técnicas y económicas de 10 empresas constructoras y seis firmas supervisoras interesadas en ejecutar el programa de emergencia de bacheo, activado bajo el decreto legislativo 08-2026. El proceso busca intervenir miles de kilómetros de la red vial nacional antes de la Semana Santa y previo al inicio del invierno. De acuerdo con la institución, los proyectos representan una inversión aproximada de 80 millones de lempiras y contemplan la intervención de unos 2,700 kilómetros en distintos tramos del país, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial.

El titular de la SIT, Aníbal Erhler, destacó que el proceso marca el inicio de una etapa para acelerar los trabajos. “Este es un gran paso para agilizar el desarrollo de estos proyectos, que son fundamentales para mejorar la conectividad y la seguridad vial en beneficio de la población”, manifestó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Las autoridades detallaron que las ofertas serán evaluadas por un comité técnico que revisará el cumplimiento de los requisitos legales, financieros y de capacidad operativa antes de proceder con la adjudicación. El decreto de emergencia vial fue publicado el 12 de febrero en el diario oficial La Gaceta, lo que dio base legal para ejecutar el programa bajo un esquema más expedito.

El plan de mantenimiento incluye reparación de baches sin tratamiento de subbase, mecanización de cunetas, limpieza manual del derecho de vía, así como intervención en alcantarillas, tragantes y pequeños drenajes. Según la SIT, estas acciones permitirán atender puntos críticos que históricamente presentan deterioro, especialmente en temporada lluviosa.

Pagos

El presidente Nasry Asfura aseguró que las compañías ya comenzaron labores y que los contratos fueron firmados. “Para esta Semana Santa que viene quiero decirles que ya empezaron las compañías a bachear, ya firmaron los contratos”, afirmó. Además, confirmó que se otorgarán anticipos específicos para el programa de bacheo de emergencia. “Hemos pagado alrededor de 2,430 millones de infraestructura, poner al día las empresas para que arranquen los proyectos y, adicionalmente, dar los anticipos para el programa de bacheo que queremos aprovechar”, expresó el presidente.