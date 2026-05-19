Capturan al presunto asesino de ambientalista Carlos Luna, crimen ocurrido en 1998

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Nacional, capturó este martes en Catacamas, Olancho, a Ítalo Iván Lemus Santos, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Carlos Antonio Luna López, crimen ocurrido en 1998.

Carlos Antonio Luna López fue un ingeniero agrónomo, político y reconocido defensor del medio ambiente en Honduras, ampliamente identificado por su lucha en defensa de los recursos naturales del departamento de Olancho y por sus constantes denuncias contra la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los bosques.

La víctima era regidor municipal de Catacamas y coordinador de la Comisión Municipal de Medio Ambiente, cuando se registró el violento crimen hace exactamente 28 años, el 18 de mayo de 1998.

De acuerdo al Ministerio Público, el detenido disparó contra el líder ambientalista cuando salía de una reunión de la Corporación Municipal de Catacamas, quien además al momento de su muerte era candidato a alcalde de Catacamas.

El crimen, que ocurrió luego de que Luna recibiera constantes amenazas a muerte por sus denuncias contra intereses vinculados a actividades madereras ilegales en la zona, conmocionó al país.

El sonado caso llegó incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llevó al Estado de Honduras a reconocer su responsabilidad internacional por la falta de protección a la víctima y por las deficiencias en la investigación del crimen.