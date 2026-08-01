Honduras cierra siendo goleado por Panamá una terrible presentación en Premundial Sub-20

Puebla, México.- La selección de Panamá goleó este sábado por 0-4 a Honduras para lograr su clasificación a los cuartos de final del Preolímpico de la Concacaf que se realiza en Puebla, al oriente de México. Los tantos de la victoria los marcaron Alan Cury, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez.

Con la victoria Panamá llegó a cuatro puntos en el grupo C, debajo de Canadá y Jamaica, cada uno con cinco, lo que le permitió avanzar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros del torneo. El equipo hondureño, con un entero, quedó eliminado. Honduras se hizo con el control del partido en el inicio con Richard Martínez y David Flores como generadores ofensivos, pero sin efectividad.

Panamá sorprendió al minuto 33 en un tiro de esquina que Josué Wood le ganó por arriba al guardameta Alan Cury con un cabezazo que envió a la red para poner arriba a su equipo. Los panameños ampliaron la ventaja 0-2 en un contragolpe. Moisés Richards arrancó en buena posición desde tres cuartos de cancha, condujo hasta el área y ante la salida del guardameta bombeó el esférico que entró en la portería. Honduras perdió los nervios, se volcó al frente y dejó espacios que el rival aprovechó para marcar el tercero en el tiempo agregado. Rodríguez centró desde la derecha y a la altura del manchón penal Gordón remató con potencia para superar a Cury. En el segundo tiempo Panamá sumó el cuarto gol al 69. Carlos Rodríguez capitalizó un error de la defensa para fusilar a Alan Cury. - Ficha técnica: 0. Honduras: Alan Cury; Yeremy David (K. Sevilla, m.23), Kendry Villafuerte, Kevin Pérez (R. Reyes, m.87), Jeffrey Ramos; Sam Valle (J. Bermúdez, m.64), Víctor Salazar, Arbin Medrano (N. Balbás, m.13), Mike Arana, David Flores (M. Moya, m.64); Richard Martínez.