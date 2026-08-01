Honduras vs Panama EN VIVO: Canal dónde ver partido ONLINE del Premundial Sub-20

Puebla, México.- La Selección Nacional de Honduras escara su último juego en la fase de grupos en el Premundial Sub-20 y será ante Panamá, un partido de vida o muerte.

Los comandados por Orlando López llegan presionados a su último compromiso de esta etapa, de no ganar, se despiden del torneo y de la posibilidad de llegar a su décimo Mundial en esta categoría.

La 'mini H' en su primer encuentro se vio sorprendida por Jamaica y terminó cayendo en el último minuto 2-1, pese a que dominó en todo el encuentro.

En el segundo compromiso que fue ante Canadá, quien llegaba de golear 3-0 a Panamá en su estreno, la serie fue más pareja, pero no pasaron de un empate 1-1, aunque pudieron llevarse el triunfo.

Ahora se enfrentan ante uno 'canaleros' que llegan con la misma ilusión, esa es de ganar, sabiendo que de sumar tres puntos logran uno de los dos boletos como el mejor tercero para avanzar a cuartos de final.

¿Qué necesita Honduras?

Ahora bien, enfocándonos en Honduras, el único resultado que les favorece, es ganar, no importa el marcador, ya que de hacerlo, llegan a cuatro puntos, dejando fuera a Cuba, que quedó de tercero en el Grupo A con tres puntos y con -3, mientras que Guatemala, quien terminó con mismo porcentaje tres puntos y -1, sería el otro que avance.

De avanzar la selección hondureña, sigue con la esperanza de estar en el Mundial Sub-20 que será en Azerbaiyán y Uzbekistán en el 2027, eso si logra pasar a semifinales.