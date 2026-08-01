Honduras, obligado a ganarle a Panamá para avanzar de ronda en el Premundial Sub-20

Puebla, México.- Honduras esquivó la bala de la eliminación en la segunda jornada del Premundial Sub-20 al rescatar un empate contra Canadá y mantiene vivas sus opciones de avanzar a los Cuartos de Final, siempre y cuando derrote a Panamá este sábado 01 de agosto en punto de las 7:00 p.m. El equipo de Orlando López ha mostrado una faceta que pocas veces se ha visto en el fútbol hondureño, asociada con el dominio del balón y una posesión superior al 50% en el primer tiempo contra Canadá y durante los noventa minutos en su debut frente a Jamaica. Sin embargo, a Honduras le falta pólvora en ataque, registrando dos goles en 180 minutos, una escasa producción ofensiva si tomamos en cuenta las estadísticas de sus primeros dos partidos, con un promedio de 14 disparos por encuentro.

Por su parte, Panamá se encuentra en un situación parecida a la de Honduras, pero con peor diferencia de goles, luego de caer derrotados en su debut contra Canadá por 3-0 y no pasar del empate a dos goles contra Jamaica en la segunda jornada.

La victoria es sinónimo de clasificación para Honduras y Panamá, ya sea en el segundo lugar del Grupo C o como una de las dos mejores terceras del Premundial Sub-20, en un torneo donde alcanzar las semifinales da acceso al Mundial de la categoría y el campeón acompañará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2028.

Antecedentes y posibles onces del Honduras vs Panamá Sub-20

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del Campeonato Sub-20 de Concacaf, con un dominio de Honduras, que registra tres victorias y un empate, siendo el último antecedente por los Cuartos de Final de la edición 2022, cuando la Bicolor se impuso 2-1, eliminando a Panamá. Honduras: Alan Cury en portería; Jeffrey Ramos, José Rodríguez, Kendry Villafuerte y Kevin Pérez en defensa; Mike Arana, Sam Valle, Nicolás Balbás y Víctor Salazar en el mediocampo; con Richard Martínez y David Flores como referencias en ataque.