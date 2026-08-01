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Escasas lluvias en Lepaterique mantienen a Los Laureles con apenas 32% de agua

La baja presencia de lluvias en el municipio de Lepaterique afecta al río Guacerique, fuente que aporta el 25% del agua de la capital y abastece Los Laureles

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 12:42
Escasas lluvias en Lepaterique mantienen a Los Laureles con apenas 32% de agua

La crisis hídrica en la capital se intensifica con Los Laureles al 32.37% y reportes de menor caudal en las fuentes que alimentan el embalse.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de abastecimiento de agua en Tegucigalpa se intensifica mientras la represa Los Laureles mantiene un nivel 32% de almacenamiento y las comunidades ubicadas en la zona alta de Lepaterique reportan una disminución de las lluvias que alimentan la subcuenca del río Guacerique.

Durante los últimos tres días, el embalse Los Laureles ha permanecido con un nivel cercano al 32.37%, una condición que refleja la reducción de los aportes de agua provenientes de las corrientes superficiales y escorrentías que llegan desde la zona productora.

La falta de precipitaciones en comunidades como Yerbabuena y otros sectores montañosos de Lepaterique ha reducido el caudal de las pequeñas corrientes que alimentan el río Guacerique, limitando la recuperación de las reservas del embalse.

Habitantes de estas comunidades reportan que las lluvias han sido escasas durante estos meses del presente año, afectando la generación natural de agua que baja desde las zonas altas hacia la fuente que abastece a parte del Distrito Central.

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La subcuenca del río Guacerique es considerada estratégica para Tegucigalpa debido a que aporta una parte importante del recurso hídrico que consume la capital y mantiene una relación directa con el comportamiento de la represa Los Laureles.

Según el Consejo de la Subcuenca del Río Guacerique, esta zona fue declarada mediante el acuerdo No. 03-73 del 2 de enero de 1973 como “Zona Forestal Protegida del Patrimonio Público Forestal Inalienable”.

El área protegida cuenta con una extensión de 210.63 kilómetros cuadrados y se ubica al oeste de Tegucigalpa, dentro de los municipios del Distrito Central y Lepaterique.

Esta subcuenca cubre aproximadamente el 25% de la demanda de agua de la capital, por lo que la disminución de sus aportes representa un riesgo para el sistema de abastecimiento durante los próximos meses.

Mientras Los Laureles permanece con niveles bajos, la represa La Concepción registra un almacenamiento de 40.25 por ciento de su capacidad, de acuerdo con los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

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Los niveles actuales de ambos embalses mantienen bajo vigilancia el sistema hídrico del Distrito Central, donde la disminución de las lluvias y el crecimiento de la demanda aumentan la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Especialistas ambientales han señalado que la protección de las zonas productoras de agua es fundamental para garantizar la disponibilidad del recurso, especialmente durante períodos prolongados con pocas precipitaciones.

Los bajos niveles de Los Laureles obligan a mantener un monitoreo constante de las reservas disponibles y del comportamiento de las fuentes que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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