Cierre de calles y despliegue de seguridad por partido de tiktokers de Honduras y Perú en el Chelato Uclés

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad anunció cierres de calles con motivo del encuentro deportivo entre la Selección de TikTokers de Honduras y la Selección de TikTokers de Perú.
El partido se disputará este sábado 1 de agosto a las 5:45 de la tarde en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés), en Tegucigalpa.
Las autoridades informaron que se busca "garantizar la paz, el orden público y la seguridad de los asistentes, se ha destinado personal de las diferentes direcciones que conforman la Policía Nacional".
Los agentes estarán distribuidos estratégicamente en anillos de seguridad que cubrirán el interior, el exterior y los principales accesos al recinto deportivo.
Asimismo, advirtieron a la ciudadanía y a los conductores que varias horas antes del inicio del encuentro se implementarán cierres vehiculares en las calles y avenidas aledañas al Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés). Por ello, recomendaron utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.
También se informó que el ingreso de los aficionados se realizará de manera anticipada para facilitar las inspecciones de seguridad y agilizar el acceso al estadio.
Las autoridades aclararon que, por motivos de seguridad, no se permitirá el ingreso de niños al recinto deportivo. Solicitaron a la población tomar en cuenta esta disposición para evitar inconvenientes al momento de ingresar.
Entre los objetos prohibidos se encuentran las armas de fuego, productos fabricados a base de pólvora, armas punzocortantes, mantas y banderas, palos u otros objetos contundentes, dispositivos tipo láser, envases de vidrio y plásticos rígidos, fajas con hebillas metálicas y el uso de doble camisa.
Las puertas del estadio se abrirán a la 1:00 de la tarde para facilitar el ingreso de los asistentes y evitar aglomeraciones.
Los boletos tienen un costo de 59 lempiras en Sol, 79 lempiras en Sombra y 99 lempiras en Silla. Sin embargo, todas las entradas para el sector de Silla ya se encuentran completamente agotadas.
Las reconocidas creadoras de contenido Salma Flores y Elsa Oseguera serán las encargadas de conducir el espectáculo, que también contará con la participación de algunos creadores de contenido más populares del país, entre ellos Supremo, La More y otras destacadas figuras del mundo digital.