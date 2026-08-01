Cierre de calles y despliegue de seguridad por partido de tiktokers de Honduras y Perú en el Chelato Uclés

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad anunció cierres de calles con motivo del encuentro deportivo entre la Selección de TikTokers de Honduras y la Selección de TikTokers de Perú.

El partido se disputará este sábado 1 de agosto a las 5:45 de la tarde en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés), en Tegucigalpa.

Las autoridades informaron que se busca "garantizar la paz, el orden público y la seguridad de los asistentes, se ha destinado personal de las diferentes direcciones que conforman la Policía Nacional".

Los agentes estarán distribuidos estratégicamente en anillos de seguridad que cubrirán el interior, el exterior y los principales accesos al recinto deportivo.

Asimismo, advirtieron a la ciudadanía y a los conductores que varias horas antes del inicio del encuentro se implementarán cierres vehiculares en las calles y avenidas aledañas al Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés). Por ello, recomendaron utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.