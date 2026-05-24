¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Motagua vs Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Será la copa azul 20 o la verde 10? El resultado es incierto. Tanto Motagua como Marathón hoy disputarán la final del torneo Clausura en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de la capital, donde los aficionados están ansiosos por saber quién levantará la próxima copa. Desde horas antes del gran espectáculo, miembros de la Policía Nacional comenzaron a llegar para resguardar el lugar y asegurarse de que sea una final llena de ambiente familiar y seguridad. Para evitar mayores atrasos, se tomarán medidas tanto dentro como fuera del estadio capitalino, por lo que se habilitarán rutas alternas para evitar el tráfico, así como horarios y revisiones para el ingreso.

Los cierres viales se implementarán en puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, como ser la calle Las Flores, es la vía que conecta el bulevar Morazán con el Estadio Nacional. Asimismo, se ejecutarán cierres en el semáforo,en las cercanías del centro de salud Alonso Suazo, así como en las inmediaciones de la Feria del Agricultor, contiguo al coloso capitalino. Link para no perderse de nada: Motagua vs Marathón EN VIVO: hora y canal donde ver la final del fútbol hondureño EN DIRECTO.

Cierre de calles

Puente La Isla Inmediaciones a la Feria del Estadio Semáforo hacia el barrio La Hoya Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán Semáforo en cruce al bulevar Suyapa Acceso al parque Juana Laínez Frente al estadio Lempira Reina Calle hacia El Prado Puente Juan Ramón Molina A partir de las 2 de la tarde, agentes de policía asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte procederán al cierre de las calles ubicadas en los alrededores del Complejo Deportivo "Chelato Uclés".

Cierre de portones y medidas