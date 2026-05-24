¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Motagua vs Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Será la copa azul 20 o la verde 10? El resultado es incierto. Tanto Motagua como Marathón hoy disputarán la final del torneo Clausura en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de la capital, donde los aficionados están ansiosos por saber quién levantará la próxima copa.
Desde horas antes del gran espectáculo, miembros de la Policía Nacional comenzaron a llegar para resguardar el lugar y asegurarse de que sea una final llena de ambiente familiar y seguridad.
Para evitar mayores atrasos, se tomarán medidas tanto dentro como fuera del estadio capitalino, por lo que se habilitarán rutas alternas para evitar el tráfico, así como horarios y revisiones para el ingreso.
Los cierres viales se implementarán en puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, como ser la calle Las Flores, es la vía que conecta el bulevar Morazán con el Estadio Nacional.
Asimismo, se ejecutarán cierres en el semáforo,en las cercanías del centro de salud Alonso Suazo, así como en las inmediaciones de la Feria del Agricultor, contiguo al coloso capitalino.
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Cierre de calles
Puente La Isla
Inmediaciones a la Feria del Estadio
Semáforo hacia el barrio La Hoya
Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán
Semáforo en cruce al bulevar Suyapa
Acceso al parque Juana Laínez
Frente al estadio Lempira Reina
Calle hacia El Prado
Puente Juan Ramón Molina
A partir de las 2 de la tarde, agentes de policía asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte procederán al cierre de las calles ubicadas en los alrededores del Complejo Deportivo "Chelato Uclés".
Cierre de portones y medidas
Desde las 1:00 P.M. la Policía Nacional dispondrá de un total de 800 funcionarios policiales asignados en el interior y exterior del Estadio Nacional formados en seis anillos de seguridad.
A las 1:30 PM se procederá al registro de comerciantes y casetas de negocios que están instaladas en el interior del complejo deportivo.
Para el ingreso de aficionados los portones del Estadio Nacional se abrirán al público en general a las 2:00 p.m. por lo que se solicita a los aficionados ingresar con tiempo adecuado para evitar aglomeraciones.
Además, se recuerda a los aficionados no ingresar los siguientes objetos:
Armas de fuego.
Objetos tipo láser.
Productos fabricados en base a pólvora.
Armas punzocortantes.
Mantas y banderas.
Palos.
Botes de vidrios y plástico.
Cualquier otro producto que ponga en peligro la integridad de los presentes.