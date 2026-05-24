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¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Motagua vs Marathón?

La final del Clausura se decidirá hoy en el partido de vuelta en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, donde Motagua cerrará la llave como local

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 13:08
¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Motagua vs Marathón?

El Marathón y el Motagua disputarán la final del torneo Clausura del fútbol de Honduras, en una serie que no solo definirá al campeón, sino que enfrentará en los banquillos al argentino Pablo Lavallén y al español Javier López.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Será la copa azul 20 o la verde 10? El resultado es incierto. Tanto Motagua como Marathón hoy disputarán la final del torneo Clausura en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de la capital, donde los aficionados están ansiosos por saber quién levantará la próxima copa.

Desde horas antes del gran espectáculo, miembros de la Policía Nacional comenzaron a llegar para resguardar el lugar y asegurarse de que sea una final llena de ambiente familiar y seguridad.

Para evitar mayores atrasos, se tomarán medidas tanto dentro como fuera del estadio capitalino, por lo que se habilitarán rutas alternas para evitar el tráfico, así como horarios y revisiones para el ingreso.

Policía desplegará 800 agentes para la final Motagua-Marathón en Tegucigalpa

Los cierres viales se implementarán en puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, como ser la calle Las Flores, es la vía que conecta el bulevar Morazán con el Estadio Nacional.

Asimismo, se ejecutarán cierres en el semáforo,en las cercanías del centro de salud Alonso Suazo, así como en las inmediaciones de la Feria del Agricultor, contiguo al coloso capitalino.

Link para no perderse de nada: Motagua vs Marathón EN VIVO: hora y canal donde ver la final del fútbol hondureño EN DIRECTO.

Cierre de calles

Puente La Isla

Inmediaciones a la Feria del Estadio

Semáforo hacia el barrio La Hoya

Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán

Semáforo en cruce al bulevar Suyapa

Acceso al parque Juana Laínez

Frente al estadio Lempira Reina

Calle hacia El Prado

Puente Juan Ramón Molina

A partir de las 2 de la tarde, agentes de policía asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte procederán al cierre de las calles ubicadas en los alrededores del Complejo Deportivo "Chelato Uclés".

Cierre de portones y medidas

Desde las 1:00 P.M. la Policía Nacional dispondrá de un total de 800 funcionarios policiales asignados en el interior y exterior del Estadio Nacional formados en seis anillos de seguridad.

A las 1:30 PM se procederá al registro de comerciantes y casetas de negocios que están instaladas en el interior del complejo deportivo.

Para el ingreso de aficionados los portones del Estadio Nacional se abrirán al público en general a las 2:00 p.m. por lo que se solicita a los aficionados ingresar con tiempo adecuado para evitar aglomeraciones.

Además, se recuerda a los aficionados no ingresar los siguientes objetos:

Armas de fuego.

Objetos tipo láser.

Productos fabricados en base a pólvora.

Armas punzocortantes.

Mantas y banderas.

Palos.

Botes de vidrios y plástico.

Cualquier otro producto que ponga en peligro la integridad de los presentes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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