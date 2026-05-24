Policía desplegará 800 agentes para la final Motagua-Marathón en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad informó que un total de 800 funcionarios policiales serán desplegados para garantizar el orden durante la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón, prevista para este domingo 24 de mayo las 5:00 de la tarde en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Según el comunicado, el dispositivo de seguridad iniciará desde la 1:00 de la tarde, con presencia policial en el interior y exterior del recinto deportivo, organizados en seis anillos de seguridad.

Las autoridades también anunciaron que los portones del estadio serán abiertos al público a partir de las 2:00 de la tarde, por lo que solicitaron a los aficionados llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones.

Asimismo, se informó que desde las 2:00 de la tarde agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizarán cierres en calles aledañas al Complejo Deportivo “Chelato Uclés”.