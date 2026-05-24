Policía desplegará 800 agentes para la final Motagua-Marathón en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad informó que un total de 800 funcionarios policiales serán desplegados para garantizar el orden durante la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón, prevista para este domingo 24 de mayo las 5:00 de la tarde en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.
Según el comunicado, el dispositivo de seguridad iniciará desde la 1:00 de la tarde, con presencia policial en el interior y exterior del recinto deportivo, organizados en seis anillos de seguridad.
Las autoridades también anunciaron que los portones del estadio serán abiertos al público a partir de las 2:00 de la tarde, por lo que solicitaron a los aficionados llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones.
Asimismo, se informó que desde las 2:00 de la tarde agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizarán cierres en calles aledañas al Complejo Deportivo “Chelato Uclés”.
Prohibiciones en la final de fútbol hondureño
La Policía recordó que está prohibido ingresar armas de fuego, objetos tipo láser, productos elaborados con pólvora, armas punzocortantes, palos, mantas, banderas y envases de vidrio o plástico, además de cualquier objeto que represente riesgo para los asistentes.
De igual manera, las autoridades señalaron que no se permitirá el ingreso de las barras organizadas de Motagua y Marathón, debido a sanciones vigentes impuestas por la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.
El registro de comerciantes y casetas instaladas dentro del complejo deportivo comenzará a la 1:30 de la tarde, como parte de las medidas de control previo al encuentro.
La Policía Nacional hizo un llamado a los aficionados a disfrutar del espectáculo deportivo de manera pacífica y acatar las disposiciones de seguridad establecidas para el evento.