Banderazo de Motagua previo a la final y lanzan advertencia a Marathón

Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría. Dejó momentos curiosos como la abuelita y los pequeños alentando.
La afición de Motagua llegó desde temprano al Hotel Plaza Juan Carlos para el banderazo. Los aficionados llegaron banderas e indentificados con los distintivos del Azul Profundo.
Marcelo Santos lanzó una advertencia: “Hagan sentir a ese equipo como lo que es, un equipo chico”.
Los jugadores salieron a recibirlos y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de El Heraldo: "Se viene la 20 Amado" .
Motagua se juega todo ante Marathón en el estadio Nacional y se espera un llenazo.
El brasileño John Kleber jugará su primera final en Honduras, él marcó en la ida mediante lanzamiento de penal.
El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.
La familia estuvo presente y no se reportó ningún incidente. En Motagua esperan que se logre el título 20 en la historia.
Los jugadores alieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.
"Vení, vení canta conmigo que de la mano de los azules, toda la vuelta vamos a dar", se escuchaba en los cantos.