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Banderazo de Motagua previo a la final y lanzan advertencia a Marathón

La afición de Motagua acompañó al equipo a horas de la gran final ante Marathón en el Nacional

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 20:24
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Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría. Dejó momentos curiosos como la abuelita y los pequeños alentando.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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La afición de Motagua llegó desde temprano al Hotel Plaza Juan Carlos para el banderazo. Los aficionados llegaron banderas e indentificados con los distintivos del Azul Profundo.

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Marcelo Santos lanzó una advertencia: “Hagan sentir a ese equipo como lo que es, un equipo chico”.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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Los jugadores salieron a recibirlos y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de El Heraldo: "Se viene la 20 Amado" .

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Motagua se juega todo ante Marathón en el estadio Nacional y se espera un llenazo.

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El brasileño John Kleber jugará su primera final en Honduras, él marcó en la ida mediante lanzamiento de penal.

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El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.

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La familia estuvo presente y no se reportó ningún incidente. En Motagua esperan que se logre el título 20 en la historia.

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Los jugadores alieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.

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"Vení, vení canta conmigo que de la mano de los azules, toda la vuelta vamos a dar", se escuchaba en los cantos.

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