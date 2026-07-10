Fiscal Pablo Reyes Theodore se reúne con jefe de la DEA para fortalecer combate al narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, sostuvo este viernes -10 de julio- una reunión con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Christopher Cole.

El encuentro se desarrolló como parte de las acciones orientadas a reforzar los vínculos de colaboración entre ambas instituciones en materia de seguridad y combate a las estructuras criminales que operan en la región.

"Nos recibió Terrance Christopher Cole, quien dirige la Administración para el control de drogas, Drug Enforcement Administration (DEAH) en la cual reforzaron los lazos de cooperación entre Honduras y EEUU, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", menciona el MP.