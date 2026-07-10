¿Qué se sabe de Thebe Ingeniería y Consultoría, empresa que compró el avión presidencial?

Tegucigalpa, Honduras.- La compañía mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. adquirió el avión presidencial Embraer Legacy 600, identificado con la matrícula FAH-001, después de un proceso de subasta en el que prácticamente participaron solos. Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. se adjudicó la subasta por un monto de L137,776,390 lempiras, lo que representa al tipo de cambio actual 5,124,873.89 dólares.

¿Qué información hay sobre ellos? Es una empresa dedicada al comercio internacional centrada en la importación y exportación de productos, así como del transporte aéreo no regular. Se especializan en la importación y exportación de piezas de aviones y helicópteros, tales como trenes de aterrizaje. Sin embargo, la información disponible sobre la empresa no es abundante y algunos sitios web indican que la oficina central se encuentra en San Pedro Totoltepec, Toluca, México. En la subasta en la que adquirieron el avión presidencial su representante fue Jonathan Gonzáles. Además, Fernando Padilla Farfán figura como otro representante registrado.

Al intentar encontrar un sitio web oficial de Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., EL HERALDO no logró ubicar un portal que brindara información completa sobre su menú de servicios, reportes financieros, datos de contacto, entre otros. Jonathan Gonzáles afirmó que el enfoque de la empresa está en ofrecer "taxis aéreos tanto nacionales como internacionales" y consideraron la compra del avión presidencial como "una oportunidad significativa" ya que "no sucede con frecuencia".