¿Qué se sabe de Thebe Ingeniería y Consultoría, empresa que compró el avión presidencial?

Tegucigalpa, Honduras.- La compañía mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. adquirió el avión presidencial Embraer Legacy 600, identificado con la matrícula FAH-001, después de un proceso de subasta en el que prácticamente participaron solos.
Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. se adjudicó la subasta por un monto de L137,776,390 lempiras, lo que representa al tipo de cambio actual 5,124,873.89 dólares.
¿Qué información hay sobre ellos? Es una empresa dedicada al comercio internacional centrada en la importación y exportación de productos, así como del transporte aéreo no regular.
Se especializan en la importación y exportación de piezas de aviones y helicópteros, tales como trenes de aterrizaje. Sin embargo, la información disponible sobre la empresa no es abundante y algunos sitios web indican que la oficina central se encuentra en San Pedro Totoltepec, Toluca, México.
En la subasta en la que adquirieron el avión presidencial su representante fue Jonathan Gonzáles. Además, Fernando Padilla Farfán figura como otro representante registrado.
Al intentar encontrar un sitio web oficial de Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., EL HERALDO no logró ubicar un portal que brindara información completa sobre su menú de servicios, reportes financieros, datos de contacto, entre otros.
Jonathan Gonzáles afirmó que el enfoque de la empresa está en ofrecer "taxis aéreos tanto nacionales como internacionales" y consideraron la compra del avión presidencial como "una oportunidad significativa" ya que "no sucede con frecuencia".
La subasta del avión ejecutivo Embraer Legacy 600, que tiene capacidad para 20 pasajeros, tuvo lugar en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en Tegucigalpa, ante la presencia de la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras entidades.
Esta aeronave fue adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por un costo de 14.8 millones de dólares.
La cantidad ofertada por Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. representa una diferencia aproximada de nueve millones de dólares en comparación con lo que el Estado de Honduras pagó en 2014, es decir, un 65% menos, lo que resulta una pérdida para el Estado en relación al valor invertido hace 12 años.