Gobierno de Honduras se apresta a subastar el avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras se prepara para subastar la mañana de este viernes el avión presidencial, cumpliendo así una promesa del presidente Nasry “Tito” Asfura y destrabando una gestión que la administración de Xiomara Castro dejó inconclusa pese a haberla prometido durante su campaña electoral.

“Desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 se van a estar recibiendo las ofertas para poder identificar cuál es la que más le conviene a nuestro país”, expresó ante los medios de comunicación el secretario de Finanzas, Emilio Hércules.

Según el aviso de subasta, las ofertas por el avión presidencial Embraer Legacy 600 serán recibidas en la base aérea Hernán Acosta Mejía entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana con el objetivo de definir al comprador mediante el sistema de puja a partir de un precio base. La jornada concluirá a las 4:00 de la tarde.

Una fuente de la Secretaría de Defensa, institución encargada del proceso, dijo días atrás a EL HERALDO que siete empresas, entre nacionales y extranjeras, habían mostrado interés en participar en la subasta , información que posteriormente fue ratificada por Hércules.

Para este proceso se integró un Comité de Subasta y Veeduría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

El comité está coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado y está integrado por delegados de la Gerencia Administrativa y de la Auditoría Interna de la Secretaría de Defensa Nacional.

Asimismo, en calidad de invitados y conforme a ley, fueron convocados representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Esta es una subasta pública, entonces el costo se va a definir con el que mejor ofrecerá y cuál le conviene más al país”, indicó el funcionario.

La aeronave, con matrícula FAH-001, fue adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, a un costo de 14,8 millones de dólares, equivalente a casi 300 millones de lempiras según el tipo de cambio de la época.