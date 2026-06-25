Gobierno abre subasta internacional para vender el avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras oficializó el proceso para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 al convocar una subasta pública internacional, en la que podrán participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

La subasta de la aeronave está programada para el 10 de julio de 2026, según el aviso emitido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

De acuerdo con la convocatoria, la aeronave será subastada como una partida única en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en Tegucigalpa.

Las ofertas serán recibidas entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, mientras que la jornada concluirá a las 4:00 de la tarde.

Las autoridades establecieron que no se admitirán propuestas inferiores al precio base, aunque el monto no fue revelado en el aviso oficial.

Los interesados podrán adquirir las bases de la subasta a partir del 26 de junio, previo pago de 500 lempiras, y tendrán la posibilidad de inspeccionar el avión antes del remate mediante citas coordinadas con la Fuerza Aérea Hondureña y Sedena.