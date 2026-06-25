Gobierno abre subasta internacional para vender el avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras oficializó el proceso para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 al convocar una subasta pública internacional, en la que podrán participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.
La subasta de la aeronave está programada para el 10 de julio de 2026, según el aviso emitido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).
De acuerdo con la convocatoria, la aeronave será subastada como una partida única en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en Tegucigalpa.
Las ofertas serán recibidas entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, mientras que la jornada concluirá a las 4:00 de la tarde.
Las autoridades establecieron que no se admitirán propuestas inferiores al precio base, aunque el monto no fue revelado en el aviso oficial.
Los interesados podrán adquirir las bases de la subasta a partir del 26 de junio, previo pago de 500 lempiras, y tendrán la posibilidad de inspeccionar el avión antes del remate mediante citas coordinadas con la Fuerza Aérea Hondureña y Sedena.
Congreso Nacional autorizó la venta del jet presidencial
La apertura del proceso marca un nuevo paso en la intención del Gobierno de desprenderse de la aeronave presidencial, luego de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad, con 128 votos, el decreto que autoriza su venta.
La normativa, publicada posteriormente en el diario oficial La Gaceta, establece que los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a proyectos de salud y educación.
La venta, sin embargo, estuvo retrasada durante varios meses debido a una serie de obstáculos administrativos y legales heredados de administraciones anteriores.
Entre ellos figuró la falta de la factura original de compra del avión, adquirido en 2014, ya que las autoridades únicamente encontraron una factura proforma.
Además, los libros técnicos y bitácoras de mantenimiento, indispensables para determinar el valor de la aeronave, tampoco estaban en poder del Estado y debieron ser recuperados mediante copias enviadas por la empresa estadounidense encargada del mantenimiento.
Superadas esas gestiones, el Gobierno avanzó con la inscripción del Embraer Legacy 600 en la Dirección Nacional de Bienes del Estado, requisito previo para completar el avalúo e iniciar la subasta internacional.
La aeronave, identificada con la matrícula FAH-001, tiene capacidad para más de 20 pasajeros y cuenta con internet y telefonía satelital.
El avión fue adquirido en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, por un monto superior a 14.7 millones de dólares, utilizando recursos de la extinta Tasa de Seguridad.
Su compra estuvo rodeada de cuestionamientos por presuntas irregularidades, ya que inicialmente se informó que había sido una donación de Taiwán, versión que posteriormente fue desmentida.
Además, el Ministerio Público abrió investigaciones sobre el proceso de adquisición por sospechas de sobrevaloración y falta de transparencia.
Analistas estiman que, debido a la depreciación, el tiempo que permaneció sin operar y los costos de mantenimiento, el valor actual de mercado de la aeronave oscila entre 8 y 10 millones de dólares.